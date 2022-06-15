Участники группы BTS объявили о перерыве в совместном творчестве

BTS была основана в 2013 г. и с того момента завоевала миллионы поклонников по всему миру. В том числе их творчество пользуется широкой популярностью и у россиян. Прямая трансляция выступления этой группы на большом экране, показанная в российских кинотеатрах 12 марта, с кассой 68,7 млн руб. стала лидером по сборам уикенда, следует из данных отраслевого портала «Бюллетень кинопрокатчика».