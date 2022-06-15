Участники группы BTS объявили о перерыве в совместном творчестве
Южнокорейская группа BTS берет перерыв в совместном творчестве для развития сольных проектов участников, сообщил во вторник журнал Variety.
Во время BTS FESTA – ежегодного празднования, приуроченного к годовщине основания группы, – участники объявили о перерыве работы в коллективе. Они приняли это решение для того, чтобы уделить внимание своим сольным проектам, сообщает журнал.
По словам музыкантов, это решение далось им нелегко. «Я считаю, что мы должны провести некоторое время порознь, чтобы снова научиться быть единым целым», — сказал Джей-Хоуп, один из участников группы. «Я думаю, что таким образом BTS станет сильнее», — пояснил он. Пока что группа не раскрывает график сольных релизов.
BTS была основана в 2013 г. и с того момента завоевала миллионы поклонников по всему миру. В том числе их творчество пользуется широкой популярностью и у россиян. Прямая трансляция выступления этой группы на большом экране, показанная в российских кинотеатрах 12 марта, с кассой 68,7 млн руб. стала лидером по сборам уикенда, следует из данных отраслевого портала «Бюллетень кинопрокатчика».
Также творчество южнокорейских музыкантов входит в 50 самых важных явлений в мире музыки за последнее десятилетие по версии журнала Rolling Stone.