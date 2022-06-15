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Участники группы BTS объявили о перерыве в совместном творчестве

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Южнокорейская группа BTS берет перерыв в совместном творчестве для развития сольных проектов участников, сообщил во вторник журнал Variety.

Во время BTS FESTA – ежегодного празднования, приуроченного к годовщине основания группы, – участники объявили о перерыве работы в коллективе. Они приняли это решение для того, чтобы уделить внимание своим сольным проектам, сообщает журнал.

По словам музыкантов, это решение далось им нелегко. «Я считаю, что мы должны провести некоторое время порознь, чтобы снова научиться быть единым целым», — сказал Джей-Хоуп, один из участников группы. «Я думаю, что таким образом BTS станет сильнее», — пояснил он. Пока что группа не раскрывает график сольных релизов.

BTS была основана в 2013 г. и с того момента завоевала миллионы поклонников по всему миру. В том числе их творчество пользуется широкой популярностью и у россиян. Прямая трансляция выступления этой группы на большом экране, показанная в российских кинотеатрах 12 марта, с кассой 68,7 млн руб. стала лидером по сборам уикенда, следует из данных отраслевого портала «Бюллетень кинопрокатчика».

Также творчество южнокорейских музыкантов входит в 50 самых важных явлений в мире музыки за последнее десятилетие по версии журнала Rolling Stone.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных