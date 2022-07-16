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В Туркмении сообщили о блокировке доступа к сайтам российских СМИ

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Власти Туркменистана заблокировали доступ к ТАСС, «РИА Новости», «ИноСМИ», РБК и сайтам российских телеканалов, сообщает радио «Азатлык» (признано в России иноагентом).

По словам корреспондента издания из Ашхабада, под блокировку попали все новостные сайты России, доступ к которым был свободным еще несколько дней назад.

По данным издания, 15 июля в Туркмении VPN-сервисы также работали с большими перебоями. Сообщения о прекращении работы практически всех VPN-сервисов начали поступать в середине недели. 

Ранее туркменские власти заблокировали азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты. Таким образом, российские СМИ остались последними иностранными источниками информации в стране, отмечает «Азатлык».

Кроме того, ограничен доступ к сервисам многих иностранных банков, платежных систем, Microsoft Store и App Store. Блокировки произошли на фоне блокировки VPN-сервисов. Агентство ТАСС позднее сообщило, что сайты ТАСС, «РИА Новости», РБК и «Лента.ру» открываются в Туркменистане без ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных