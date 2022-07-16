В Туркмении сообщили о блокировке доступа к сайтам российских СМИ
По словам корреспондента издания из Ашхабада, под блокировку попали все новостные сайты России, доступ к которым был свободным еще несколько дней назад.
По данным издания, 15 июля в Туркмении VPN-сервисы также работали с большими перебоями. Сообщения о прекращении работы практически всех VPN-сервисов начали поступать в середине недели.
Ранее туркменские власти заблокировали азербайджанские, казахстанские и кыргызстанские новостные сайты. Таким образом, российские СМИ остались последними иностранными источниками информации в стране, отмечает «Азатлык».