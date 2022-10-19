Сервис «Строки» МТС эксклюзивно выпустит в России книгу лауреата Букеровской премии

Права на публикацию книги на русском были получены сервисом до объявления претендентов на премию, уточнил представитель МТС. Параметры сделки он не раскрыл, уточнив лишь, что эксклюзив на издание книги «Семь лун Маали Алмейды» «будет действовать несколько лет». Книга появится в каталоге «Строк» в русском переводе весной 2023 г. Спустя какое-то время произведение будет выпущено в бумажной версии. Но точных сроков выхода в бумаге в компании не уточнили, сославшись на то, что это будет зависеть от конъюнктуры рынка.