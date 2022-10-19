Сервис «Строки» МТС эксклюзивно выпустит в России книгу лауреата Букеровской премии
Книга «Семь лун Маали Алмейды», за которую ее автор Шехан Карунатилака из Шри-Ланки получил Букеровскую премию по литературе этого года, будет эксклюзивно выпущена в России сервисом цифровых книг «Строки». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель телекомоператора МТС, которому принадлежит сервис «Строки».
Шехан Карунатилака – англоязычный автор из Шри-Ланки. Помимо литературных произведений пишет также тексты рок-песен, сценарии для фильмов и истории о путешествиях. «Семь лун Маали Алмейды» — второй роман Карунатилака. Главный герой книги — Маали Алмейда – мертвый фотограф, после смерти получает в небесной канцелярии задание разгадать тайну своей гибели и найти утерянные фотографии. Тело его покоится на дне озера. А душе дано семь лунных месяцев на то, чтобы убедить тех, кого он любил на земле и кому доверяет, помочь ему выполнить задание.
Права на публикацию книги на русском были получены сервисом до объявления претендентов на премию, уточнил представитель МТС. Параметры сделки он не раскрыл, уточнив лишь, что эксклюзив на издание книги «Семь лун Маали Алмейды» «будет действовать несколько лет». Книга появится в каталоге «Строк» в русском переводе весной 2023 г. Спустя какое-то время произведение будет выпущено в бумажной версии. Но точных сроков выхода в бумаге в компании не уточнили, сославшись на то, что это будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Кроме того, у сервиса «Строки» есть эксклюзивные права на публикацию на русском других произведений, вошедших в short и long list Букеровской премии – «Слава» зимбабвийки Новайолет Булавайо и «Доверие» аргентинца Эрндана Диаса.
Сервис «Строки» был запущен МТС в конце сентября. Среди партнеров сервиса – крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ». «Строки», как заявляли ранее «Ведомостям» в МТС, в ближайшие два года займет 30% рынка цифровых книг. В 2021 г. на продажи цифровых книг пришлось около 10,9 млрд руб. (11,5%) из общего объема рынка в 95 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ».
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