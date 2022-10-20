Глава СПЧ призвал подготовить правила работы СМИ во время военного положения
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения, сообщила пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.
«Новые указы главы государства, вводящие в регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов. Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения» — заявил Фадеев.
Он пояснил, что в рамках статьи 8 ФКЗ «О военном положении» предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. В связи с этим у военных корреспондентов, работающих в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей работы, заявил Фадеев.
19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
Кроме того, согласно указу президента, в приграничных регионах России — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях — будет введен «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности, в остальных регионах — уровень базовой готовности.