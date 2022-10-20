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Глава СПЧ призвал подготовить правила работы СМИ во время военного положения

Ведомости

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения, сообщила пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

«Новые указы главы государства, вводящие в регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов. Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения» — заявил Фадеев.

Он пояснил, что в рамках статьи 8 ФКЗ «О военном положении» предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. В связи с этим у военных корреспондентов, работающих в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей работы, заявил Фадеев.

19 октября президент России Владимир Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. 

Кроме того, согласно указу президента, в приграничных регионах России — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях — будет введен «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности, в остальных регионах — уровень базовой готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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