Глава СПЧ призвал подготовить правила работы СМИ во время военного положения

Он пояснил, что в рамках статьи 8 ФКЗ «О военном положении» предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. В связи с этим у военных корреспондентов, работающих в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей работы, заявил Фадеев.