Экс-солит группы Nazareth Маккаферти умер в возрасте 76 лет

Маккаферти был одним из сооснователей группы Nazareth, которая начала свою деятельность в 1968 г. Он исполнил наиболее популярные песни группы в семидесятых годах, такие как Love Hurts и Hair of the Dog. Он перестал выступать в 2013 г., проведя около 50 лет в качестве солистка группы. Причиной стали проблемы со здоровьем. Маккаферти выпустил свой последний сольный альбом под названием Last Testament в 2019 г.