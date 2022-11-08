Экс-солит группы Nazareth Маккаферти умер в возрасте 76 лет
Основатель и бывший солист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердил басист Nazareth Пит Эгнью.
«Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн [супруга Дэна] и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял лучшего друга, мир же потерял одного из величайших певцов», — написал он в социальных сетях.
Причина смерти Маккаферти в заявлении не указана.
Маккаферти был одним из сооснователей группы Nazareth, которая начала свою деятельность в 1968 г. Он исполнил наиболее популярные песни группы в семидесятых годах, такие как Love Hurts и Hair of the Dog. Он перестал выступать в 2013 г., проведя около 50 лет в качестве солистка группы. Причиной стали проблемы со здоровьем. Маккаферти выпустил свой последний сольный альбом под названием Last Testament в 2019 г.