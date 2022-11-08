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Экс-солит группы Nazareth Маккаферти умер в возрасте 76 лет

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Основатель и бывший солист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет. Информацию о смерти музыканта подтвердил басист Nazareth Пит Эгнью.

«Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн [супруга Дэна] и семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял лучшего друга, мир же потерял одного из величайших певцов», — написал он в социальных сетях.

Причина смерти Маккаферти в заявлении не указана.

Маккаферти был одним из сооснователей группы Nazareth, которая начала свою деятельность в 1968 г. Он исполнил наиболее популярные песни группы в семидесятых годах, такие как Love Hurts и Hair of the Dog. Он перестал выступать в 2013 г., проведя около 50 лет в качестве солистка группы. Причиной стали проблемы со здоровьем. Маккаферти выпустил свой последний сольный альбом под названием Last Testament в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных