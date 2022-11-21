Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022
Певица Тейлор Свифт победила в шести номинациях на премии American Music Awards 2022, следует из опубликованных итогов на сайте мероприятия.
Так, Свифт получила статуэтку в главной номинации премии, став «Артистом года». Исполнительнице удалось обойти Адель, Гарри Стайлса, Бейонсе, The Weeknd, а также рэперов Дрейка и Bad Bunny.
Кроме того, Тейлор Свифт была признана лучшей певицей в жанрах поп и кантри. Она также стала победительницей в номинациях «Лучший кантри-альбом», «Лучший поп-альбом» и «Лучший видеоклип».
По количеству наград за Свифт следуют Гарри Стайлс, Бейонсе и k-pop-группа BTS — у них по две выигранные номинации. Так, Стайлс стал лучшим поп-исполнителем, вторую статуэтку он унес за лучший поп-трек As It Was.
Бейонсе признали лучшей артисткой в жанре R&B, ее новый альбом Renaissance был отмечен как лучшая R&B-пластинка 2022 года. Группа BTS выиграла в номинациях «Лучший дуэт или группа» и «Лучший k-pop-исполнитель».
Тейлор Свифт не в первый раз побеждает в главной номинации American Music Awards. До этого она становилась артистом года в 2021 г. Тогда же она стала лучшей певицей в жанрах поп и рок, а также получила награду за клип на трек Cardigan. В 2021 г. артистом года были признаны BTS.
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