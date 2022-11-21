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Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022

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Певица Тейлор Свифт победила в шести номинациях на премии American Music Awards 2022, следует из опубликованных итогов на сайте мероприятия.

Так, Свифт получила статуэтку в главной номинации премии, став «Артистом года». Исполнительнице удалось обойти Адель, Гарри Стайлса, Бейонсе, The Weeknd, а также рэперов Дрейка и Bad Bunny.

Кроме того, Тейлор Свифт была признана лучшей певицей в жанрах поп и кантри. Она также стала победительницей в номинациях «Лучший кантри-альбом», «Лучший поп-альбом» и «Лучший видеоклип».

По количеству наград за Свифт следуют Гарри Стайлс, Бейонсе и k-pop-группа BTS — у них по две выигранные номинации. Так, Стайлс стал лучшим поп-исполнителем, вторую статуэтку он унес за лучший поп-трек As It Was.

Бейонсе признали лучшей артисткой в жанре R&B, ее новый альбом Renaissance был отмечен как лучшая R&B-пластинка 2022 года. Группа BTS выиграла в номинациях «Лучший дуэт или группа» и «Лучший k-pop-исполнитель».

Тейлор Свифт не в первый раз побеждает в главной номинации American Music Awards. До этого она становилась артистом года в 2021 г. Тогда же она стала лучшей певицей в жанрах поп и рок, а также получила награду за клип на трек Cardigan. В 2021 г. артистом года были признаны BTS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных