Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022

Тейлор Свифт не в первый раз побеждает в главной номинации American Music Awards. До этого она становилась артистом года в 2021 г. Тогда же она стала лучшей певицей в жанрах поп и рок, а также получила награду за клип на трек Cardigan. В 2021 г. артистом года были признаны BTS.