Большинство пользователей Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Ранее газета The New York Times ранее писала, что Twitter приостановил действие учетных записей нескольких американских журналистов, в частности корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washington Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов. По словам бизнесмена, владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети. После возникшего большого скандала Маск восстановил аккаунты журналистов, причем сделал это снова после голосования пользователей.