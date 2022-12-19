Большинство пользователей Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Как пишет The Washington Post, устроенный Маском «референдум» может играть роль оправдания для уже принятого решения: предприниматель уже так поступил, когда спрашивал осенью 2021 г. у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% акции Tesla, хотя продажа уже была запланирована. Издание обращает внимание также на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla, бумаги которой подешевели на прошлой неделе на 15%. Наконец, сам миллиардер после покупки компании давал понять, что не собирается управлять компаний в долгосрочной перспективе.