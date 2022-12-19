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Бизнес

Большинство пользователей Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Ведомости

Голосование, которое запустил 18 декабря американский бизнесмен Илон Маск о том, стоит ли ему продолжать возглавлять купленный им осенью Twitter, завершилось. Большинство принявших в нем участие пользователей высказались против этого.

На вопрос Маска «должен ли я уйти с поста главы Twitter?» 57,5% ответили утвердительно, 42,5% – отрицательно. В описании голосования бизнесмен пообещал «придерживаться» результатов голосования. Всего в опросе приняли участие свыше 17,5 млн человек.

Как пишет The Washington Post, устроенный Маском «референдум» может играть роль оправдания для уже принятого решения: предприниматель уже так поступил, когда спрашивал осенью 2021 г. у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% акции Tesla, хотя продажа уже была запланирована. Издание обращает внимание также на недовольство инвесторов тем, что Маск слишком много внимания уделяет Twitter, что может навредить возглавляемым им SpaceX и особенно Tesla, бумаги которой подешевели на прошлой неделе на 15%. Наконец, сам миллиардер после покупки компании давал понять, что не собирается управлять компаний в долгосрочной перспективе.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.

Ранее газета The New York Times ранее писала, что Twitter приостановил действие учетных записей нескольких американских журналистов, в частности корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washington Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов. По словам бизнесмена, владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети. После возникшего большого скандала Маск восстановил аккаунты журналистов, причем сделал это снова после голосования пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных