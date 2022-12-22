Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России

Уточняется, что сделка носила коммерческий характер. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — ред.) и телевизионных прав», — отметила она. Однако точная сумма сделки названа не была. По данным Фонда кино на 21 декабря, прокат девятой части»Елок» принес более 370 млн руб.