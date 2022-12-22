Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России
Уточняется, что сделка носила коммерческий характер. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — ред.) и телевизионных прав», — отметила она. Однако точная сумма сделки названа не была. По данным Фонда кино на 21 декабря, прокат девятой части»Елок» принес более 370 млн руб.
Рустамова пояснила, что сделка затронула только российское юрлицо ООО «Базелевс», в результате Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса и работает со студией как «нанятый режиссер и автор сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин». Американская киностудия же остается у него.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких месяцев. Сейчас она находится на стадии структуризации. Как отметила Рустамова, в начале 2023 г. либо одна, либо обе компании сменят название.
По словам Рустамовой, она продолжит занимать пост генерального продюсера студии, будет отвечать за девелопмент, производство контента и принимать стратегические решения. Асадов же займет пост гендиректора, он займется операционным управлением студии. Их права на компанию разделились в соотношении 50% на 50%.