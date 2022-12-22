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Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России

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Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России генеральному продюсеру и коммерческому директору компании Лале Рустамовой и Тимуру Асадову. Об этом сообщил РБК со ссылкой на одного из новых владельцев студии. Представитель Бекмамбетова подтвердил продажу.

Уточняется, что сделка носила коммерческий характер. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — ред.) и телевизионных прав», — отметила она. Однако точная сумма сделки названа не была. По данным Фонда кино на 21 декабря, прокат девятой части»Елок» принес более 370 млн руб. 

Рустамова пояснила, что сделка затронула только российское юрлицо ООО «Базелевс», в результате Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса и работает со студией как «нанятый режиссер и автор сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин». Американская киностудия же остается у него. 

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких месяцев. Сейчас она находится на стадии структуризации. Как отметила Рустамова, в начале 2023 г. либо одна, либо обе компании сменят название. 

По словам Рустамовой, она продолжит занимать пост генерального продюсера студии, будет отвечать за девелопмент, производство контента и принимать стратегические решения. Асадов же займет пост гендиректора, он займется операционным управлением студии. Их права на компанию разделились в соотношении 50% на 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных