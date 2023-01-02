Актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом состоянии

Джереми Реннеру 51 год, на его счету две номинации на премию «Оскар»: в 2010 г. за роль в фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», а также в 2011 г. за роль в «Городе воров» Бена Аффлека. Актер также снялся в картинах «Прибытие», «Ветреная река», «Миссия невыполнима», «Охотники на ведьм» и др.