Актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом состоянии
Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel, был госпитализирован в критическом состоянии после инцидента во время уборки снега, сообщил портал Deadline.
«Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега», – заявил представитель портала.
Эту информацию подтверждает и Variety, отмечая, что с актером сейчас находится его семья. Место происшествия не уточняется, однако, пишет издание, Реннер владеет домом в округе Уошо, штат Невада, где ранее прошел сильный снегопад.
Джереми Реннеру 51 год, на его счету две номинации на премию «Оскар»: в 2010 г. за роль в фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», а также в 2011 г. за роль в «Городе воров» Бена Аффлека. Актер также снялся в картинах «Прибытие», «Ветреная река», «Миссия невыполнима», «Охотники на ведьм» и др.
В США 23 декабря началась снежная буря, бушевавшая несколько дней и унесшая жизни десятков человек. Нью-Йорк оказался одним из самых пострадавших штатов, в некоторых районах только за сутки 25 декабря выпало больше метра снега.