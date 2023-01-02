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Актера Джереми Реннера госпитализировали в критическом состоянии

Ведомости

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах киновселенной Marvel, был госпитализирован в критическом состоянии после инцидента во время уборки снега, сообщил портал Deadline.

«Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега», – заявил представитель портала.

Эту информацию подтверждает и Variety, отмечая, что с актером сейчас находится его семья. Место происшествия не уточняется, однако, пишет издание, Реннер владеет домом в округе Уошо, штат Невада, где ранее прошел сильный снегопад.

Джереми Реннеру 51 год, на его счету две номинации на премию «Оскар»: в 2010 г. за роль в фильме Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури», а также в 2011 г. за роль в «Городе воров» Бена Аффлека. Актер также снялся в картинах «Прибытие», «Ветреная река», «Миссия невыполнима», «Охотники на ведьм» и др.

В США 23 декабря началась снежная буря, бушевавшая несколько дней и унесшая жизни десятков человек. Нью-Йорк оказался одним из самых пострадавших штатов, в некоторых районах только за сутки 25 декабря выпало больше метра снега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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