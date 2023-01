Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 г. в Мемфисе, штат Теннесси. Ей было девять лет, когда умер ее отец Элвис Пресли. Музыкальная карьера певицы началась с дебютного альбома 2003 г. «To Whom It May Concern». Затем последовал альбом 2005 г. «Now What». Оба этих альбома попали в первую десятку чарта альбомов Billboard 200. Третий альбом Лизы Мари был выпущен в 2012 г. под названием «Storm and Grace».