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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

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На 54-м году жизни умерла единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли, сообщил Reuters со ссылкой на ее мать Присциллу Пресли.

«С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью — моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — сообщила мать Лизы-Мари Пресли.

По информации сайта TMZ, у единственной дочери Элвиса Пресли произошла остановка сердца в ее доме в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. В четверг, 13 января, она была госпитализирована.

Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 г. в Мемфисе, штат Теннесси. Ей было девять лет, когда умер ее отец Элвис Пресли. Музыкальная карьера певицы началась с дебютного альбома 2003 г. «To Whom It May Concern». Затем последовал альбом 2005 г. «Now What». Оба этих альбома попали в первую десятку чарта альбомов Billboard 200. Третий альбом Лизы Мари был выпущен в 2012 г. под названием «Storm and Grace».

Лиза-Мари Пресли была замужем четыре раза. В 2020 г. ее сын Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. У певицы остались старшая дочь Райли Киф и девочки-близнецы Харпер и Финли Локвуд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных