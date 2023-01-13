Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
На 54-м году жизни умерла единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли, сообщил Reuters со ссылкой на ее мать Присциллу Пресли.
«С тяжелым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью — моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», — сообщила мать Лизы-Мари Пресли.
По информации сайта TMZ, у единственной дочери Элвиса Пресли произошла остановка сердца в ее доме в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. В четверг, 13 января, она была госпитализирована.
Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 г. в Мемфисе, штат Теннесси. Ей было девять лет, когда умер ее отец Элвис Пресли. Музыкальная карьера певицы началась с дебютного альбома 2003 г. «To Whom It May Concern». Затем последовал альбом 2005 г. «Now What». Оба этих альбома попали в первую десятку чарта альбомов Billboard 200. Третий альбом Лизы Мари был выпущен в 2012 г. под названием «Storm and Grace».
Лиза-Мари Пресли была замужем четыре раза. В 2020 г. ее сын Бенджамин Кио покончил с собой в возрасте 27 лет. У певицы остались старшая дочь Райли Киф и девочки-близнецы Харпер и Финли Локвуд.