Бейонсе побила рекорд по числу премий «Грэмми»
Бейонсе стала обладательницей рекордного числа премий «Грэмми», получив в этом году награду в номинации лучший танцевальный/электронный альбом за пластинку Renaissance. Это ее 32-я статуэтка «Грэмми», сообщается на сайте премии.
Помимо этого, Бейонсе получила две награды во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» – за Plastic Off the Sofa, третью статуэтку ей присудили во время основной церемонии: певица победила в номинации «Лучшая песня в жанре R&B» за CUFF IT.
Награду за лучшую песню получила певица Бонни Райт за композицию Just Like That. Лучшим альбомом была признана пластинка Harry’s House Гарри Стайлза. За эту награду также боролась и Беойнсе с альбомом Renaissance. Записью года была признана работа Лиззо (Мелисса Джефферсон) с песней About Damn Time.
Раньше рекордсменом по числу наград «Грэмми» был дирижер Георг Шолти, у него была 31 статуэтка. В 2021 г. Бейонсе получила сразу четыре статуэтки в том числе в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl и «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade.
В прошлом году песней года была признана Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), а «Грэмми» за лучший альбом получил Джон Батист, выпустивший пластинку под названием We Are.