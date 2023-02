Бейонсе побила рекорд по числу премий «Грэмми»

Помимо этого, Бейонсе получила две награды во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» – за Plastic Off the Sofa, третью статуэтку ей присудили во время основной церемонии: певица победила в номинации «Лучшая песня в жанре R&B» за CUFF IT.