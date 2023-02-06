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Бейонсе побила рекорд по числу премий «Грэмми»

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Бейонсе стала обладательницей рекордного числа премий «Грэмми», получив в этом году награду в номинации лучший танцевальный/электронный альбом за пластинку Renaissance. Это ее 32-я статуэтка «Грэмми», сообщается на сайте премии.

Помимо этого, Бейонсе получила две награды во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» – за Plastic Off the Sofa, третью статуэтку ей присудили во время основной церемонии: певица победила в номинации «Лучшая песня в жанре R&B» за CUFF IT.

Награду за лучшую песню получила певица Бонни Райт за композицию Just Like That. Лучшим альбомом была признана пластинка Harry’s House Гарри Стайлза. За эту награду также боролась и Беойнсе с альбомом Renaissance. Записью года была признана работа Лиззо (Мелисса Джефферсон) с песней About Damn Time.

Раньше рекордсменом по числу наград «Грэмми» был дирижер Георг Шолти, у него была 31 статуэтка. В 2021 г. Бейонсе получила сразу четыре статуэтки в том числе в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl и «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade.

В прошлом году песней года была признана Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак), а «Грэмми» за лучший альбом получил Джон Батист, выпустивший пластинку под названием We Are.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных