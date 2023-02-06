Бейонсе побила рекорд по числу премий «Грэмми»

Раньше рекордсменом по числу наград «Грэмми» был дирижер Георг Шолти, у него была 31 статуэтка. В 2021 г. Бейонсе получила сразу четыре статуэтки в том числе в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl и «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade.