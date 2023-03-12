Газета
Медиа

В Госдуме работают над законопроектом об уголовной ответственности для треш-стримеров

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и сенатор Алексей Пушков готовят законопроект, который ужесточит административную ответственность и введет уголовную для треш-стримеров, сообщил «Ведомостям» представитель депутата.

В зависимости от тяжести поступка парламентарии предлагают наказывать стримеров более высокими штрафами и, возможно, конфискацией имущества или запретом на пользование интернетом, за повторные проступки предлагается предусмотреть уголовную ответственность.

«Цель – ограничить деятельность треш-стримеров: такая деятельность, если совершается преступление в эфире с целью увеличения негативного эффекта, должна, по моему мнению, стать отягчающим обстоятельством. Больше эффекта (серьезности наказания) – больше ответственности», – отметил Метелев.

Возможные суммы штрафов и сроки уголовной ответственности пока не называются.

«РИА Новости» уточняет, что наказание может быть предусмотрено за распространение в интернете «фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях».

Вопрос о наказании для треш-стримеров ранее днем подняла телеведущая и журналистка Ксения Собчак в ответ на пост в Telegram-канале члена Общественной палаты России директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором шла речь о подготовленном списке стримеров и блогеров, рекламирующих азартные игры и онлайн-казино.

Мизулина в своем Telegram-канале также прокомментировала проблему треш-стримеров, обозначив несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при подготовке законопроекта. Среди них – отключение донатов, модерация контента со стороны платформ, то, что жертвы не всегда настоящие, а также необходимость помощи и лечения для самих стримеров, поскольку, по ее словам, многие из них состоят на учете у психиатров или страдают наркозависимостью.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных