В Госдуме работают над законопроектом об уголовной ответственности для треш-стримеров

Мизулина в своем Telegram-канале также прокомментировала проблему треш-стримеров, обозначив несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при подготовке законопроекта. Среди них – отключение донатов, модерация контента со стороны платформ, то, что жертвы не всегда настоящие, а также необходимость помощи и лечения для самих стримеров, поскольку, по ее словам, многие из них состоят на учете у психиатров или страдают наркозависимостью.