В Госдуме работают над законопроектом об уголовной ответственности для треш-стримеров
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и сенатор Алексей Пушков готовят законопроект, который ужесточит административную ответственность и введет уголовную для треш-стримеров, сообщил «Ведомостям» представитель депутата.
В зависимости от тяжести поступка парламентарии предлагают наказывать стримеров более высокими штрафами и, возможно, конфискацией имущества или запретом на пользование интернетом, за повторные проступки предлагается предусмотреть уголовную ответственность.
«Цель – ограничить деятельность треш-стримеров: такая деятельность, если совершается преступление в эфире с целью увеличения негативного эффекта, должна, по моему мнению, стать отягчающим обстоятельством. Больше эффекта (серьезности наказания) – больше ответственности», – отметил Метелев.
Возможные суммы штрафов и сроки уголовной ответственности пока не называются.
«РИА Новости» уточняет, что наказание может быть предусмотрено за распространение в интернете «фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях».
Вопрос о наказании для треш-стримеров ранее днем подняла телеведущая и журналистка Ксения Собчак в ответ на пост в Telegram-канале члена Общественной палаты России директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором шла речь о подготовленном списке стримеров и блогеров, рекламирующих азартные игры и онлайн-казино.
Мизулина в своем Telegram-канале также прокомментировала проблему треш-стримеров, обозначив несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при подготовке законопроекта. Среди них – отключение донатов, модерация контента со стороны платформ, то, что жертвы не всегда настоящие, а также необходимость помощи и лечения для самих стримеров, поскольку, по ее словам, многие из них состоят на учете у психиатров или страдают наркозависимостью.