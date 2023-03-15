Hollywood Reporter сообщил о написанном Тарантино сценарии для нового фильма
Режиссер Квентин Тарантино написал сценарий для нового фильма, который может стать последним в его кинокарьере. Об этом пишет The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на источники.
Сценарий получил название «Кинокритик» (The Movie Critic). Подробности сюжета не раскрываются. По словам собеседников издания, действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, в центре оказывается женский персонаж.
THR предположило, что картина будет посвящена «одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен» Полин Кейл, которая умерла в 2001 г. Отмечается, что Тарантино относится к ней с глубоким уважением. В конце 1970-х гг. Кейл работала консультантом в Paramount, этот жизненный период журналистки совпадает с местом и временем действия будущего фильма, указывает издание.
Тарантино планирует начать съемки фильма осенью 2023 г., утверждают собеседники издания. На этой неделе проект могут представить киностудиям. THR допускает, что фильм может достаться Sony, поскольку у Тарантино хорошие взаимоотношения с председателем и главным исполнительным директором Sony Pictures Motion Picture Group Томасом Ротманом.
Ранее Квентин Тарантино неоднократно говорил, что планируют снять 10 фильмов и завершить карьеру к 60 годам. Если считать две части «Убить Билла» за один проект, то на счету режиссера уже девять фильмов, также 27 марта ему исполнится 60 лет.
Предыдущий фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде» с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях вышел в 2019 г. Картина получила две статуэтки «Оскар», а также была отмечена на Каннском кинофестивале, премиях «Золотой глобус», «Сатурн», Британской академии и Гильдии киноактеров США.