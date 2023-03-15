Hollywood Reporter сообщил о написанном Тарантино сценарии для нового фильма

THR предположило, что картина будет посвящена «одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен» Полин Кейл, которая умерла в 2001 г. Отмечается, что Тарантино относится к ней с глубоким уважением. В конце 1970-х гг. Кейл работала консультантом в Paramount, этот жизненный период журналистки совпадает с местом и временем действия будущего фильма, указывает издание.