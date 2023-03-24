В Японии показали последний эпизод аниме-сериала Pokemon
На японском телеканале TV Tokyo вышел финальный эпизод аниме-сериала про карманных монстров Pokemon. Проект длился 26 лет, за это время вышло 25 сезонов и 1234 серии о приключениях Эша и его друга-покемона Пикачу.
Действие сериала происходит в альтернативной реальности, в которой живут покемоны — вымышленные существа, обладающие сверхспособностями — и люди, называющие себя тренерами покемонов. По сюжету главный герой Эш стремится стать величайшим мастером Покемонов. Вместе с Пикачу он путешествует по стране и участвует в соревнованиях покемонов. Сегодня, 24 марта, финальной серией создатели сериала поставили точку в приключениях друзей.
В то же время телеканал показал трейлер следующего проекта о покемонах — Pokemon Horizons. В центре сюжета оказываются новые герои Лайк и Рой, которые разгадывают тайны вымышленной вселенной. В трейлере сказано, что сериал выйдет уже в 2023 г.
Pokemon является одной из самых известных франшиз современной японской массовой культуры. Сериал снят по мотивам одноименной серии видеоигр, первая из которых была представлена компанией Nintendo в 1996 г. Первый эпизод Pokemon под названием «Покемон! Я выбираю тебя!» вышла на TV Tokyo в апреле 1997 г. Помимо сериала и видеоигр, также существует полнометражный фильм «Покемон. Детектив Пикачу».