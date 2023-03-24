В Японии показали последний эпизод аниме-сериала Pokemon

Pokemon является одной из самых известных франшиз современной японской массовой культуры. Сериал снят по мотивам одноименной серии видеоигр, первая из которых была представлена компанией Nintendo в 1996 г. Первый эпизод Pokemon под названием «Покемон! Я выбираю тебя!» вышла на TV Tokyo в апреле 1997 г. Помимо сериала и видеоигр, также существует полнометражный фильм «Покемон. Детектив Пикачу».