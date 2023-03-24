Газета
Медиа

В Японии показали последний эпизод аниме-сериала Pokemon

Ведомости

На японском телеканале TV Tokyo вышел финальный эпизод аниме-сериала про карманных монстров Pokemon. Проект длился 26 лет, за это время вышло 25 сезонов и 1234 серии о приключениях Эша и его друга-покемона Пикачу.

Действие сериала происходит в альтернативной реальности, в которой живут покемоны — вымышленные существа, обладающие сверхспособностями — и люди, называющие себя тренерами покемонов. По сюжету главный герой Эш стремится стать величайшим мастером Покемонов. Вместе с Пикачу он путешествует по стране и участвует в соревнованиях покемонов. Сегодня, 24 марта, финальной серией создатели сериала поставили точку в приключениях друзей.

В то же время телеканал показал трейлер следующего проекта о покемонах — Pokemon Horizons. В центре сюжета оказываются новые герои Лайк и Рой, которые разгадывают тайны вымышленной вселенной. В трейлере сказано, что сериал выйдет уже в 2023 г.

Pokemon является одной из самых известных франшиз современной японской массовой культуры. Сериал снят по мотивам одноименной серии видеоигр, первая из которых была представлена компанией Nintendo в 1996 г. Первый эпизод Pokemon под названием «Покемон! Я выбираю тебя!» вышла на TV Tokyo в апреле 1997 г. Помимо сериала и видеоигр, также существует полнометражный фильм «Покемон. Детектив Пикачу».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных