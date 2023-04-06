Режиссер Кантемир Балагов объявил об уходе из кино
Режиссер Кантемир Балагов объявил об уходе из кино. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter, а затем удалил свой аккаунт, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал он. Причины такого решения Балагов не уточнил.
Режиссер является выпускником мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете в Нальчике. Его дебют в качестве режиссера состоялся в 2017 г. с фильмом «Теснота» на 70-м Каннском кинофестивале. За эту картину Балагов получил приз ФИПРЕССИ.
В 2019 г. режиссер выпустил фильм «Дылда», который также был отмечен ФИПРЕССИ на 72-м Каннском кинофестивале. В том же году картина получила призы премий «Ника» и «Кинотавр» за лучшую женскую роль и лучшую работу звукорежиссера.
В январе 2021 г. стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод сериала по мотивам игры The Last of Us для HBO. В августе того же года он сообщил о завершении съемок. Однако в октябре 2022 г. режиссер заявил, что покинул проект.
На фоне начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Балагов покинул Россию. В октябре 2022 г. стало известно, что он приступил к съемкам своего англоязычного дебюта Butterfly Jam. Ленту продюсируют компании Square Peg Ари Астера и Ларса Кнудсена («Солнцестояние», «Реинкарнация»), а также AR Content Александра Роднянского (признан в России иноагентом).