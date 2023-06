Российская кинокомпания приобрела права на новый фильм Миядзаки

«Сегодня на нашей презентации в рамках кинорынка мы объявили, что везем последний фильм великого Миядзаки в Россию», – говорится в сообщении. Картина под названием How do you live? («Как поживаете?» / Kimi wa dou ikiru ka?) станет последней в фильмографии 82-летнего режиссера, уточнили в пресс-службе.