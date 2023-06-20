Российская кинокомпания приобрела права на новый фильм Миядзаки

На следующий день российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) заявила о приобретении прав на работы студии Ghibli. RWV получила права на 22 фильма Ghibli, 10 из которых сняты Миядзаки. Уточняется, что кинокомпания приобрела все виды прав. RWV планирует реализовывать их на территории России и стран СНГ, в том числе речь идет о перевыпусках в кинотеатрах. Также фильмы будут доступны в онлайн-кинотеатрах, сейчас компания ведет переговоры с несколькими площадками, пояснил тогда генеральный директор RWV Константин Елкин.