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Российская кинокомпания приобрела права на новый фильм Миядзаки

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Кинопрокатная компания «Русский репортаж» приобрела права на новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокатчика.

«Сегодня на нашей презентации в рамках кинорынка мы объявили, что везем последний фильм великого Миядзаки в Россию», – говорится в сообщении. Картина под названием How do you live? («Как поживаете?» / Kimi wa dou ikiru ka?) станет последней в фильмографии 82-летнего режиссера, уточнили в пресс-службе.

Точная дата проката в РФ пока неизвестна, как и сюжет. По данным «Русского репортажа», студия Ghibli (основанная Миядзаки в 1985 г. анимационная студия) приняла решение не раскрывать подробности о фильме вплоть до премьеры в Японии.

Хаяо Миядзаки родился в 1941 г. В 1985 г. совместно со своим коллегой и другом Исао Такахатой основал студию Ghibli. Самой популярной работой режиссера считается фильм «Унесенные призраками» (2001). Картина получила признание Японской киноакадемии, а также «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и статуэтку премии «Оскар». В 2013 г. Миядзаки сообщил о завершении карьеры аниматора, но в 2017 г. начал работу над картиной «Как поживаете?». 14 июля 2023 г. она выйдет в мировой прокат.

25 мая сообщалось, что мультфильмы Миядзаки перестанут быть доступными пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня, поскольку дистрибутору не удалось продлить права на показ.

На следующий день российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) заявила о приобретении прав на работы студии Ghibli. RWV получила права на 22 фильма Ghibli, 10 из которых сняты Миядзаки. Уточняется, что кинокомпания приобрела все виды прав. RWV планирует реализовывать их на территории России и стран СНГ, в том числе речь идет о перевыпусках в кинотеатрах. Также фильмы будут доступны в онлайн-кинотеатрах, сейчас компания ведет переговоры с несколькими площадками, пояснил тогда генеральный директор RWV Константин Елкин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных