Газета
Медиа

National Geographic прекратит продажи журнала в киосках и уволит всех штатных авторов

Ведомости

Американский ежемесячный журнал National Geographic со 135-летней историей со следующего года больше не будет продаваться в газетных киосках, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя издания Криса Альберта.

В журнале пояснили, что основное внимание теперь будет уделяться цифровой версии проекта, при этом в свободной продаже останутся специальные выпуски ежемесячника, а подписчики продолжат получать печатную версию. Альберт при этом отметил, что продажи в газетных киосках составляют лишь небольшой процент от общего ежемесячного тиража в 1,8 млн экземпляров. Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что журнал уволит штатных авторов, теперь тексты будут писать внештатные сотрудники.

«Кадровые изменения не изменят нашу способность выполнять эту работу, а скорее дадут нам больше гибкости, чтобы рассказывать разные истории и встречаться с нашей аудиторией на наших многочисленных платформах», – заявил представитель журнала.

С 2015 г. дважды менялся владелец National Geographic: сначала в результате продажи издания им стала киностудия 21th Century Fox, а затем в 2019 г. – корпорация Walt Disney Co.

Как сообщила 28 июня газета The Washington Post, National Geographic уведомил о сокращении своих последних 19 штатных авторов еще в апреле, это уже вторая волна увольнений за последние девять месяцев. Теперь подготовкой материалов будут заниматься редакторы и фрилансеры. В результате сокращений также исчезнет небольшой аудиоотдел ежемесячника.

National Geographic был основан Национальным географическим обществом Вашингтона и начал издаваться в 1888 г., а уже в 1930-е его аудитория уже достигла 1 млн человек. На пике своей популярности в 80-е у National Geographic было 12 млн подписчиков в одних только США, при этом журнал до сих пор остается одним из самых читаемых в стране на фоне общего снижения интереса аудитории к этому типу медиа, отмечает WP.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных