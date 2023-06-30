National Geographic прекратит продажи журнала в киосках и уволит всех штатных авторов
Американский ежемесячный журнал National Geographic со 135-летней историей со следующего года больше не будет продаваться в газетных киосках, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя издания Криса Альберта.
В журнале пояснили, что основное внимание теперь будет уделяться цифровой версии проекта, при этом в свободной продаже останутся специальные выпуски ежемесячника, а подписчики продолжат получать печатную версию. Альберт при этом отметил, что продажи в газетных киосках составляют лишь небольшой процент от общего ежемесячного тиража в 1,8 млн экземпляров. Он также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что журнал уволит штатных авторов, теперь тексты будут писать внештатные сотрудники.
«Кадровые изменения не изменят нашу способность выполнять эту работу, а скорее дадут нам больше гибкости, чтобы рассказывать разные истории и встречаться с нашей аудиторией на наших многочисленных платформах», – заявил представитель журнала.
С 2015 г. дважды менялся владелец National Geographic: сначала в результате продажи издания им стала киностудия 21th Century Fox, а затем в 2019 г. – корпорация Walt Disney Co.
Как сообщила 28 июня газета The Washington Post, National Geographic уведомил о сокращении своих последних 19 штатных авторов еще в апреле, это уже вторая волна увольнений за последние девять месяцев. Теперь подготовкой материалов будут заниматься редакторы и фрилансеры. В результате сокращений также исчезнет небольшой аудиоотдел ежемесячника.
National Geographic был основан Национальным географическим обществом Вашингтона и начал издаваться в 1888 г., а уже в 1930-е его аудитория уже достигла 1 млн человек. На пике своей популярности в 80-е у National Geographic было 12 млн подписчиков в одних только США, при этом журнал до сих пор остается одним из самых читаемых в стране на фоне общего снижения интереса аудитории к этому типу медиа, отмечает WP.