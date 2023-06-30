National Geographic прекратит продажи журнала в киосках и уволит всех штатных авторов

National Geographic был основан Национальным географическим обществом Вашингтона и начал издаваться в 1888 г., а уже в 1930-е его аудитория уже достигла 1 млн человек. На пике своей популярности в 80-е у National Geographic было 12 млн подписчиков в одних только США, при этом журнал до сих пор остается одним из самых читаемых в стране на фоне общего снижения интереса аудитории к этому типу медиа, отмечает WP.