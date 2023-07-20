На «Кинопоиск» составили новый протокол о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних
Онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» грозит новый штраф по делу о демонстрации ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних, следует из базы судов общей юрисдикции Москвы.
Протокол был зарегистрирован в Замоскворецком райсуде столицы по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) 20 июля. Максимальное наказание по статье – штраф до 4 млн руб. либо приостановление деятельности до 90 дней.
В начале июля «Кинопоиск» был оштрафован на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ-отношений среди детей. Как сообщал ТАСС, повод стало отсутствие маркировки «18+» в фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы», представленных на «Кинопоиске».
В представительстве кинотеатра тогда рассказали «Ведомостям», что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». В «Кинопоиске» выразили надежду, что практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров «будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».
24 ноября прошлого года Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду ЛГБТ среди лиц любого возраста.