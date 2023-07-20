На «Кинопоиск» составили новый протокол о демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних

В представительстве кинотеатра тогда рассказали «Ведомостям», что планируют обжаловать решение суда, так как «закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации». В «Кинопоиске» выразили надежду, что практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров «будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».