Фильм «Барби» заработал $155 млн в первый уик-энд в США и Канаде
Фильм режиссера Греты Гервиг «Барби» от киностудии Warner Bros. установил годовой рекорд по кассовым сборам в США, собрав в первый уик-энд $155 млн. Об этом пишет The Variety.
«Мы думали, что в первый уик-энд сборы составят $75 млн. Никто не ожидал, что поступит $155 млн», – отметил президент отдела внутренней дистрибуции киностудии Warner Bros. Джефф Гольдштейн.
Фильм «Барби» возглавил кассовые чарты благодаря агрессивной маркетинговой кампании, а также качеству, отмечает издание. В международном прокате фильм собрал $182 млн. При этом бюджет фильма составил $145 млн.
Кроме того, в минувшие выходные вышла историческая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая собрала $80,5 млн в первый уик-энд в США.
Выход «Барби» в кинотеатрах по всему миру состоялся 21 июля. В России фильм не показывают из-за прекращения работы киностудии Warner Bros. Главные роли в кинокартине сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету фильма Барби из-за ее несоответствия канонам красоты и устоям выгоняют из Барбиленда, из-за чего ей приходится уехать в мир реальных людей.