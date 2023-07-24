Фильм «Барби» заработал $155 млн в первый уик-энд в США и Канаде

Выход «Барби» в кинотеатрах по всему миру состоялся 21 июля. В России фильм не показывают из-за прекращения работы киностудии Warner Bros. Главные роли в кинокартине сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету фильма Барби из-за ее несоответствия канонам красоты и устоям выгоняют из Барбиленда, из-за чего ей приходится уехать в мир реальных людей.