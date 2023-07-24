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Фильм «Барби» заработал $155 млн в первый уик-энд в США и Канаде

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Фильм режиссера Греты Гервиг «Барби» от киностудии Warner Bros. установил годовой рекорд по кассовым сборам в США, собрав в первый уик-энд $155 млн. Об этом пишет The Variety.

«Мы думали, что в первый уик-энд сборы составят $75 млн. Никто не ожидал, что поступит $155 млн», – отметил президент отдела внутренней дистрибуции киностудии Warner Bros. Джефф Гольдштейн.

Фильм «Барби» возглавил кассовые чарты благодаря агрессивной маркетинговой кампании, а также качеству, отмечает издание. В международном прокате фильм собрал $182 млн. При этом бюджет фильма составил $145 млн.

Кроме того, в минувшие выходные вышла историческая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая собрала $80,5 млн в первый уик-энд в США.

Выход «Барби» в кинотеатрах по всему миру состоялся 21 июля. В России фильм не показывают из-за прекращения работы киностудии Warner Bros. Главные роли в кинокартине сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету фильма Барби из-за ее несоответствия канонам красоты и устоям выгоняют из Барбиленда, из-за чего ей приходится уехать в мир реальных людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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