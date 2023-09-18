СД Kassir.ru назначил генеральным директором Елену Глуховскую
Новым генеральным директором группы компаний Kassir.ru стала Елена Глуховская. Об этом сообщила пресс-служба билетного оператора по итогам прошедшего совета директоров (СД) группы.
«На состоявшемся в сентябре совете директоров группы компаний Kassir.ru генеральным директором назначена Елена Глуховская, ранее занимавшая должность директора по стратегии», – говорится в сообщении на сайте.
До работы в Kassir.ru Глуховская была главой Parter.ru – российского подразделения европейского агрегатора билетов CTS Eventim. Она также занимала должность директора по стратегии и развитию в NBC Universal.
Ранее должность генерального директора Kassir.ru занимал мажоритарный акционер Евгений Финкельштейн. По итогам прошедшего СД его избрали председателем СД группы компаний.
В группу компаний Kassir.ru входит вместе с одноименным билетным оператором платформа для организаторов Radario, а также промоутерская компания «АртЛайф». В августе корпорация заключила соглашение о сотрудничестве с Альфа-банком.