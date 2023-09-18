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СД Kassir.ru назначил генеральным директором Елену Глуховскую

Ведомости

Новым генеральным директором группы компаний Kassir.ru стала Елена Глуховская. Об этом сообщила пресс-служба билетного оператора по итогам прошедшего совета директоров (СД) группы.

«На состоявшемся в сентябре совете директоров группы компаний Kassir.ru генеральным директором назначена Елена Глуховская, ранее занимавшая должность директора по стратегии», – говорится в сообщении на сайте.

До работы в Kassir.ru Глуховская была главой Parter.ru – российского подразделения европейского агрегатора билетов CTS Eventim. Она также занимала должность директора по стратегии и развитию в NBC Universal.

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Ранее должность генерального директора Kassir.ru занимал мажоритарный акционер Евгений Финкельштейн. По итогам прошедшего СД его избрали председателем СД группы компаний.

В группу компаний Kassir.ru входит вместе с одноименным билетным оператором платформа для организаторов Radario, а также промоутерская компания «АртЛайф». В августе корпорация заключила соглашение о сотрудничестве с Альфа-банком. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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