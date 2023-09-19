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Путин напомнил журналистам об ответственной гражданской позиции

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Ответственная гражданская позиция журналистов и приверженность лучшим профессиональным практикам крайне востребованы для журналистов, освещающих ход спецоперации и восстановление мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в приветствии участников форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» в Сочи.

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Президент подчеркнул, что традиционные встречи в Сочи отличают широкое участие центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии, а также стремление внести вклад в развитие СМИ.

«Подчеркну, именно в вашей компетенции – объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами», – отметил Путин.

XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия – 2023» проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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