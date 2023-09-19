Путин напомнил журналистам об ответственной гражданской позиции
Ответственная гражданская позиция журналистов и приверженность лучшим профессиональным практикам крайне востребованы для журналистов, освещающих ход спецоперации и восстановление мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в приветствии участников форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» в Сочи.
Президент подчеркнул, что традиционные встречи в Сочи отличают широкое участие центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии, а также стремление внести вклад в развитие СМИ.
«Подчеркну, именно в вашей компетенции – объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами», – отметил Путин.
XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия – 2023» проходит в Сочи с 18 по 24 сентября.