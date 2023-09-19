Путин напомнил журналистам об ответственной гражданской позиции

Ответственная гражданская позиция журналистов и приверженность лучшим профессиональным практикам крайне востребованы для журналистов, освещающих ход спецоперации и восстановление мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в приветствии участников форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» в Сочи.