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Руперт Мердок уходит с поста руководителя корпораций Fox и News

Ведомости

Американский медиамагнат Руперт Мердок покидает пост председателя корпораций Fox и News, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление бизнесмена. 

Управляющие должности займет его сын Лахлан Мердок. Мердок-старший будет назначен почетным председателем обеих компаний. Агентство Reuters отметило, что ранее 92-летний бизнесмен отказался от слияния Fox и News.

«От имени советов директоров Fox и News, руководителей и всех акционеров, которые извлекли пользу из его упорной работы, я поздравляю моего отца с его замечательной 70-летней карьерой», – сказал его сын Лахлан, его слова привел телеканал.

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Руперт Мердок (полное имя – Кит Руперт Мердок) родился 11 марта 1931 г. в австралийском Мельбурне в семье журналиста и издателя Кита Артура Мердока. Его карьера началась в 1953 г. с двух газет в Аделаиде и радиостанции в городе Брокен-Хилл. 

В 1964 г. Мердок приобрел две новозеландские газеты, а через пять лет вышел на рынок Великобритании, где приобрел News of the World и The Sun. В США Мердок приобрел New York Post, основал журнал Star, а к концу 1970-х создал медиакорпорация News, куда вошли все принадлежащие ему СМИ. Позже медиахолдинг был разделен на Fox и News.

Бизнесмен приобрел киностудию 20th Century Fox, а в 1990-х запустил телеканал Fox News. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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