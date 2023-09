Руперт Мердок уходит с поста руководителя корпораций Fox и News

В 1964 г. Мердок приобрел две новозеландские газеты, а через пять лет вышел на рынок Великобритании, где приобрел News of the World и The Sun. В США Мердок приобрел New York Post, основал журнал Star, а к концу 1970-х создал медиакорпорация News, куда вошли все принадлежащие ему СМИ. Позже медиахолдинг был разделен на Fox и News.