Руперт Мердок уходит с поста руководителя корпораций Fox и News
Американский медиамагнат Руперт Мердок покидает пост председателя корпораций Fox и News, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление бизнесмена.
Управляющие должности займет его сын Лахлан Мердок. Мердок-старший будет назначен почетным председателем обеих компаний. Агентство Reuters отметило, что ранее 92-летний бизнесмен отказался от слияния Fox и News.
«От имени советов директоров Fox и News, руководителей и всех акционеров, которые извлекли пользу из его упорной работы, я поздравляю моего отца с его замечательной 70-летней карьерой», – сказал его сын Лахлан, его слова привел телеканал.
Руперт Мердок (полное имя – Кит Руперт Мердок) родился 11 марта 1931 г. в австралийском Мельбурне в семье журналиста и издателя Кита Артура Мердока. Его карьера началась в 1953 г. с двух газет в Аделаиде и радиостанции в городе Брокен-Хилл.
В 1964 г. Мердок приобрел две новозеландские газеты, а через пять лет вышел на рынок Великобритании, где приобрел News of the World и The Sun. В США Мердок приобрел New York Post, основал журнал Star, а к концу 1970-х создал медиакорпорация News, куда вошли все принадлежащие ему СМИ. Позже медиахолдинг был разделен на Fox и News.
Бизнесмен приобрел киностудию 20th Century Fox, а в 1990-х запустил телеканал Fox News.