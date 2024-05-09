Энди Серкис станет режиссером нового фильма по вселенной «Властелина колец»
Премьера нового фильма по вселенной «Властелина колец» запланирована на 2026 г. В центре сюжета будет персонаж Голлум, к роли которого вернется Энди Серкис. Серкис также займет кресло режиссера, пишет The Hollywood Reporter.
9 мая во время телефонной конференции Warner Bros. Discovery, генеральный директор Дэвид Заслав заявил, что компания «сейчас находится на ранних стадиях разработки сценария» для новых фильмов по «Властелину колец», которые, по его словам, «предполагается выпустить в 2026 г.» и в которых «будут рассмотрены сюжетные линии, о которых еще не рассказывалось».
Первый фильм от New Line Cinema и Warner Bros. Pictures пока носит рабочее название «Властелин колец: Охота на Голлума». По словам Заслава, режиссер Питер Джексон и его партнеры – сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс «будут вовлечены в работу на каждом шагу». Речь идет о двух фильмах франшизы.
«Для нас большая честь и привилегия вернуться в Средиземье вместе с нашим хорошим другом и коллегой Энди Серкисом, у которого остались незаконченные дела с этим мерзким типом Голлумом!», – говорится в заявлении Джексона, Бойенс и Уолш.
The Hollywood Reporter отмечает, что стриминговый сервис Amazon также разрабатывает свою собственную большую телевизионную вселенную «Властелина колец», что потенциально может привести к двум конкурирующим видениям. Джексон и его соавторы, по информации издания, были расстроены тем, что многие думали, что они участвуют в шоу Amazon, а на самом деле это было не так.