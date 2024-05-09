Энди Серкис станет режиссером нового фильма по вселенной «Властелина колец»

The Hollywood Reporter отмечает, что стриминговый сервис Amazon также разрабатывает свою собственную большую телевизионную вселенную «Властелина колец», что потенциально может привести к двум конкурирующим видениям. Джексон и его соавторы, по информации издания, были расстроены тем, что многие думали, что они участвуют в шоу Amazon, а на самом деле это было не так.