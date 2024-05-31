Армения возобновила вещание «Первого канала»
Трансляция российского «Первого канала» в Армении возобновилась после погашения компанией задолженности, сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.
По его словам, в адрес «Первого канала» были направлены несколько уведомлений, но долг так и не был погашен. После этого власти остановили трансляцию телеканала.
«На следующий день "Первый канал" полностью выплатил долг и на следующий день вещание было возобновлено», – сказал Айрапетян (цитата по «Sputnik Армения»).
О прекращении вещания российского «Первого канала» в Армении сообщалось 28 мая. Айрапетян заявлял, что трансляция приостановлена якобы из-за задолженности.
29 мая председатель комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян назвал вопрос возобновления трансляции российского телеканала «сугубо экономическим». Он подчеркивал, что вещание будет возобновлено после того, как компания погасит задолженность перед телерадиовещательной сетью республики. По словам Акопяна, это не первые задержки с оплатой у российского канала.
7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил запретить показ российских телеканалов в республике , если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. По словам политика, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.