Армения возобновила вещание «Первого канала»

29 мая председатель комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян назвал вопрос возобновления трансляции российского телеканала «сугубо экономическим». Он подчеркивал, что вещание будет возобновлено после того, как компания погасит задолженность перед телерадиовещательной сетью республики. По словам Акопяна, это не первые задержки с оплатой у российского канала.