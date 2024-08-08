FT: Google и Meta заключили соглашение на рекламу Instagram для подростков

Как сообщает издание, Google работала над маркетинговым проектом для Meta. По информации FT, проект стартовал в начале 2023 г. и находился уже в стадии разработки на момент, когда в январе 2024 г. глава Meta Марк Цукерберг в конгрессе США публично извинился перед семьями детей, так или иначе пострадавших из-за пользования соцсетями. Google инициировала расследование и сообщила, что проект был отменен, а возрастные требования к персонализированной рекламе соблюдаются.