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FT: Google и Meta заключили соглашение на рекламу Instagram для подростков

Ведомости

Компании Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией) заключили секретную сделку о размещении на YouTube рекламы Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской) для подростков от 13 до 17 лет. Правила Google это запрещают, после запроса журналистов проект был отменен. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документы сделки.

Как сообщает издание, Google работала над маркетинговым проектом для Meta. По информации FT, проект стартовал в начале 2023 г. и находился уже в стадии разработки на момент, когда в январе 2024 г. глава Meta Марк Цукерберг в конгрессе США публично извинился перед семьями детей, так или иначе пострадавших из-за пользования соцсетями. Google инициировала расследование и сообщила, что проект был отменен, а возрастные требования к персонализированной рекламе соблюдаются.

«Это показывает, что обе компании остаются ненадежными, двуличными и мощными платформами, которые требуют строгого регулирования и надзора», – заявил исполнительный директор Центра цифровой демократии Джефф Честер.

Согласно информации FT, проект разрабатывала компания Spark Foundry, ей было поручено привлечь больше клиентов Gen Z для Instagram, который теряет пользователей из-за конкурирующих приложений, в частности TikTok. Представители компании также использовали лазейку с термином «неизвестные» во время презентаций, чтобы скрыть возраст аудитории. Команды с обеих сторон приняли меры предосторожности, запретив любое прямое упоминание возрастной группы в письменной форме, а в своих презентациях сотрудники использовали для обозначения аудитории исключительно эвфемизмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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