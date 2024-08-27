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Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global

Ведомости

Медиамагнат Эдгар Бронфман-младший не будет покупать холдинг National Amusements (владеет 77% акций Paramount Global). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление Бронфмана.

Специальный комитет директоров Paramount был проинформирован об этом вечером 26 августа. В заявлении Бронфман подчеркнул, что по-прежнему считает Paramount Global «необыкновенной компанией с непревзойденным набором выдающихся брендов, активов и людей».

«Хотя существовали разногласия, мы считаем, что все, кто участвовал в процессе продажи, едины в вере в то, что лучшие дни Paramount еще впереди», – говорится в заявлении.

Бронфман также поздравил Skydance Media, для которой теперь фактически открылся путь к сделке. В спецкомитете директоров Paramount отметили, что после тщательного изучения в течение восьми месяцев компания пришла к выводу, что сделка со Skydance «обеспечивает максимальную выгоду и потенциал».

Изначально сделка о покупке National Amusements была согласована со Skydance Media. Но 20 августа она оказалась под угрозой срыва после того, как Бронфман направил официальное предложение о покупке National Amusements за $4,3 млрд, позже он увеличил сумму до $6 млрд. Бронфман настаивал, что предлагает лучшие условия, чем Skydance, поскольку они не предполагают слияния компаний через обмен акциями.

После этого Paramount продлила период подачи заявок на покупку National Amusements до 5 сентября. Спецкомитет директоров должен был определить, является ли предложение Бронфмана более выгодным. Skydance в ответ призвала Paramount прекратить обсуждение с Бронфманом, поскольку это нарушает условия переговоров двух компаний.

Предложение Skydance на сумму около $8 млрд включает покупку National Amusements и слияние Skydance с Paramount. Кроме того, компания предоставит более $4 млрд для выкупа около 50% неголосующих акций Paramount по $15 за штуку или же позволит им перейти к новой компании. The Hollywood Reporter пишет, что в случае закрытия сделки объединенная компания Skydance – Paramount будет оцениваться в $28 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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