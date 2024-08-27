Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global
Медиамагнат Эдгар Бронфман-младший не будет покупать холдинг National Amusements (владеет 77% акций Paramount Global). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление Бронфмана.
Специальный комитет директоров Paramount был проинформирован об этом вечером 26 августа. В заявлении Бронфман подчеркнул, что по-прежнему считает Paramount Global «необыкновенной компанией с непревзойденным набором выдающихся брендов, активов и людей».
«Хотя существовали разногласия, мы считаем, что все, кто участвовал в процессе продажи, едины в вере в то, что лучшие дни Paramount еще впереди», – говорится в заявлении.
Бронфман также поздравил Skydance Media, для которой теперь фактически открылся путь к сделке. В спецкомитете директоров Paramount отметили, что после тщательного изучения в течение восьми месяцев компания пришла к выводу, что сделка со Skydance «обеспечивает максимальную выгоду и потенциал».
Изначально сделка о покупке National Amusements была согласована со Skydance Media. Но 20 августа она оказалась под угрозой срыва после того, как Бронфман направил официальное предложение о покупке National Amusements за $4,3 млрд, позже он увеличил сумму до $6 млрд. Бронфман настаивал, что предлагает лучшие условия, чем Skydance, поскольку они не предполагают слияния компаний через обмен акциями.
После этого Paramount продлила период подачи заявок на покупку National Amusements до 5 сентября. Спецкомитет директоров должен был определить, является ли предложение Бронфмана более выгодным. Skydance в ответ призвала Paramount прекратить обсуждение с Бронфманом, поскольку это нарушает условия переговоров двух компаний.
Предложение Skydance на сумму около $8 млрд включает покупку National Amusements и слияние Skydance с Paramount. Кроме того, компания предоставит более $4 млрд для выкупа около 50% неголосующих акций Paramount по $15 за штуку или же позволит им перейти к новой компании. The Hollywood Reporter пишет, что в случае закрытия сделки объединенная компания Skydance – Paramount будет оцениваться в $28 млрд.