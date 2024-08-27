Медиамагнат Бронфман-младший отказался от покупки Paramount Global

Изначально сделка о покупке National Amusements была согласована со Skydance Media. Но 20 августа она оказалась под угрозой срыва после того, как Бронфман направил официальное предложение о покупке National Amusements за $4,3 млрд, позже он увеличил сумму до $6 млрд. Бронфман настаивал, что предлагает лучшие условия, чем Skydance, поскольку они не предполагают слияния компаний через обмен акциями.