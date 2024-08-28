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Наталия Примакова стала президентом гильдии киноведов и кинокритиков

Ведомости

Кинокритика и режиссера Наталию Примакову избрали президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Примакова была избрана на должность по рейтинговому голосованию в дистанционном формате. Второе место занял журналист, киновед и режиссер-оператор Николай Майоров. Он займет пост вице-президента гильдии.

Примакова родилась в 1972 г. Является кинокритиком, сценаристом, режиссером, автором более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. В 2019 г. получила премию гильдии киноведов и кинокритиков за фотокнигу «Валерий Генде-Роте. Московский Международный кинофестиваль 1961-1991 гг.».

В 2005 г. проходила стажировку на британском ВВС как лауреат премии ТЭФИ. В 2007 г. окончила аспирантуру киноведческого факультета ВГИК. Документальные фильмы Примаковой выходили в эфире «Первого канала», РТР, ТВЦ, канала «Культура», канала «Звезда», на «Пятом канале».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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