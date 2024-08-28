Наталия Примакова стала президентом гильдии киноведов и кинокритиков

Примакова родилась в 1972 г. Является кинокритиком, сценаристом, режиссером, автором более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. В 2019 г. получила премию гильдии киноведов и кинокритиков за фотокнигу «Валерий Генде-Роте. Московский Международный кинофестиваль 1961-1991 гг.».