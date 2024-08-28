Наталия Примакова стала президентом гильдии киноведов и кинокритиков
Кинокритика и режиссера Наталию Примакову избрали президентом гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Примакова была избрана на должность по рейтинговому голосованию в дистанционном формате. Второе место занял журналист, киновед и режиссер-оператор Николай Майоров. Он займет пост вице-президента гильдии.
Примакова родилась в 1972 г. Является кинокритиком, сценаристом, режиссером, автором более 200 фильмов и телепрограмм о кинематографе. В 2019 г. получила премию гильдии киноведов и кинокритиков за фотокнигу «Валерий Генде-Роте. Московский Международный кинофестиваль 1961-1991 гг.».
В 2005 г. проходила стажировку на британском ВВС как лауреат премии ТЭФИ. В 2007 г. окончила аспирантуру киноведческого факультета ВГИК. Документальные фильмы Примаковой выходили в эфире «Первого канала», РТР, ТВЦ, канала «Культура», канала «Звезда», на «Пятом канале».