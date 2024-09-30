«Букмейт» сменил название на «Яндекс.Книги»
Книжный сервис «Букмейт» (входит в подписку «Яндекс.Плюс») сменил название на «Яндекс.Книги». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».
С сайта «Букмейт» идет переадресация на «Яндекс.Книги». Приложение под новым названием также доступно в Google Play и App Store.
Bookmate в 2010 г. основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. «Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.). В декабре 2022 г. «Яндекс» включил книжный сервис в подписку «Яндекс.Плюс» (с доступом к «Букмейту» – 399 руб. в месяц).