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«Букмейт» сменил название на «Яндекс.Книги»

Ведомости

Книжный сервис «Букмейт» (входит в подписку «Яндекс.Плюс») сменил название на «Яндекс.Книги». В этом убедился корреспондент «Ведомостей».

С сайта «Букмейт» идет переадресация на «Яндекс.Книги». Приложение под новым названием также доступно в Google Play и App Store.

Bookmate в 2010 г. основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. «Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 г. у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом иноагентом в России в октябре 2022 г.). В декабре 2022 г. «Яндекс» включил книжный сервис в подписку «Яндекс.Плюс» (с доступом к «Букмейту» – 399 руб. в месяц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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