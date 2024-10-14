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Рекламу «Иви» начнет продавать МТС Ads

Ведомости

Видеоселлер МТС Ads Premium Video (продукт МТС) стал эксклюзивным партнером «Иви» по продаже рекламы на Smart TV, рассказал «Ведомостям» представитель этого онлайн-кинотеатра. На устройства Smart TV, как уточнил он, приходится 75% рекламных доходов «Иви», при этом в целом реклама аккумулирует 10% выручки видеосервиса. Абсолютные показатели представитель «Иви» не привел. Рекламу онлайн-кинотеатра на десктопах и мобильных устройствах сейчас продает селлер Digital Alliance и сам видеосервис «Иви» напрямую.

В январе – июне 2024 г. «Иви» стал вторым онлайн-кинотеатром по размеру своих доходов: на него пришлось 17% совокупных доходов рынка видеосервисов, который составил 56 млрд руб., следует из данных исследования «ТМТ консалтинга». На первом месте по доходам в первом полугодии 2024 г. – «Кинопоиск» (31%), а на третьем – Wink (14%), указано там же.

При этом «Иви» аккумулировал 7,9% совокупной рекламной выручки российских легальных видеосервисов за 2023 г., которая достигла 36 млрд руб., отмечается в данных исследования J’son & Partners Consulting. По этому показателю видеосервис занял третье место после VK (40%) и «Яндекса» (27,3%).

Доходы видеосервисов от рекламной модели монетизации (AVOD) в последние годы падают. В 2023 г. они сократились на 12% к 2022 г. (9,2 млрд руб.) до 8,1 млрд руб., а к 2021 г. – на 56% (18,4 млрд руб.), следует из данных J’son & Partners Consulting. В январе – июне 2024 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», доходы онлайн-кинотеатров от рекламы снизились к тому же периоду 2023 г. на 8% до 3 млрд руб., а их доля в совокупной выручке упала на 3 п. п. до 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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