Рекламу «Иви» начнет продавать МТС Ads

Доходы видеосервисов от рекламной модели монетизации (AVOD) в последние годы падают. В 2023 г. они сократились на 12% к 2022 г. (9,2 млрд руб.) до 8,1 млрд руб., а к 2021 г. – на 56% (18,4 млрд руб.), следует из данных J’son & Partners Consulting. В январе – июне 2024 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», доходы онлайн-кинотеатров от рекламы снизились к тому же периоду 2023 г. на 8% до 3 млрд руб., а их доля в совокупной выручке упала на 3 п. п. до 5%.