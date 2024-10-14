Рекламу «Иви» начнет продавать МТС Ads
Видеоселлер МТС Ads Premium Video (продукт МТС) стал эксклюзивным партнером «Иви» по продаже рекламы на Smart TV, рассказал «Ведомостям» представитель этого онлайн-кинотеатра. На устройства Smart TV, как уточнил он, приходится 75% рекламных доходов «Иви», при этом в целом реклама аккумулирует 10% выручки видеосервиса. Абсолютные показатели представитель «Иви» не привел. Рекламу онлайн-кинотеатра на десктопах и мобильных устройствах сейчас продает селлер Digital Alliance и сам видеосервис «Иви» напрямую.
В январе – июне 2024 г. «Иви» стал вторым онлайн-кинотеатром по размеру своих доходов: на него пришлось 17% совокупных доходов рынка видеосервисов, который составил 56 млрд руб., следует из данных исследования «ТМТ консалтинга». На первом месте по доходам в первом полугодии 2024 г. – «Кинопоиск» (31%), а на третьем – Wink (14%), указано там же.
При этом «Иви» аккумулировал 7,9% совокупной рекламной выручки российских легальных видеосервисов за 2023 г., которая достигла 36 млрд руб., отмечается в данных исследования J’son & Partners Consulting. По этому показателю видеосервис занял третье место после VK (40%) и «Яндекса» (27,3%).
Доходы видеосервисов от рекламной модели монетизации (AVOD) в последние годы падают. В 2023 г. они сократились на 12% к 2022 г. (9,2 млрд руб.) до 8,1 млрд руб., а к 2021 г. – на 56% (18,4 млрд руб.), следует из данных J’son & Partners Consulting. В январе – июне 2024 г., согласно данным «ТМТ консалтинга», доходы онлайн-кинотеатров от рекламы снизились к тому же периоду 2023 г. на 8% до 3 млрд руб., а их доля в совокупной выручке упала на 3 п. п. до 5%.