Израиль на «Евровидении» представит пережившая нападение «Хамас» в 2023 году

В момент атаки израильтяне также прятались в бомбоубежищах, в которые палестинские боевики закидывали гранаты. Как пишет The Jerusalem Post, Рафаэль была в числе тех, кто оказался в одном из таких убежищ. Из 50 человек, которые прятались вместе с Рафаэль, только 12 выжили. Она рассказывала, что пролежала под телом мертвой девушки порядка восьми часов.