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Израиль на «Евровидении» представит пережившая нападение «Хамас» в 2023 году

Ведомости

На «Евровидении 2025» от Израиля будет представлена певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение «Хамас» 7 октября 2023 г. Это следует из информации на сайте «Евровидения».

«Я не могу передать, насколько я взволнована! Спасибо, что оказали мне такую ​​огромную честь и доверили представлять мою страну на грандиозной сцене "Евровидения" в Швейцарии»», – сказала она, ее слова приводит пресс-служба конкурса.

Нападение палестинской группировки «Хамас» произошло 7 октября 2023 г. Атака боевиков была направлена на населенные пункты южной территории Израиля, а также на музыкальный фестиваль Nova, проходивший недалеко от границ анклава. При нападении погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек, утверждает минздрав Палестины.

В момент атаки израильтяне также прятались в бомбоубежищах, в которые палестинские боевики закидывали гранаты. Как пишет The Jerusalem Post, Рафаэль была в числе тех, кто оказался в одном из таких убежищ. Из 50 человек, которые прятались вместе с Рафаэль, только 12 выжили. Она рассказывала, что пролежала под телом мертвой девушки порядка восьми часов.

В 2025 г. «Евровидение» проходит в швейцарском городе Базель. Конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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