Израиль на «Евровидении» представит пережившая нападение «Хамас» в 2023 году
На «Евровидении 2025» от Израиля будет представлена певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение «Хамас» 7 октября 2023 г. Это следует из информации на сайте «Евровидения».
«Я не могу передать, насколько я взволнована! Спасибо, что оказали мне такую огромную честь и доверили представлять мою страну на грандиозной сцене "Евровидения" в Швейцарии»», – сказала она, ее слова приводит пресс-служба конкурса.
Нападение палестинской группировки «Хамас» произошло 7 октября 2023 г. Атака боевиков была направлена на населенные пункты южной территории Израиля, а также на музыкальный фестиваль Nova, проходивший недалеко от границ анклава. При нападении погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек, утверждает минздрав Палестины.
В момент атаки израильтяне также прятались в бомбоубежищах, в которые палестинские боевики закидывали гранаты. Как пишет The Jerusalem Post, Рафаэль была в числе тех, кто оказался в одном из таких убежищ. Из 50 человек, которые прятались вместе с Рафаэль, только 12 выжили. Она рассказывала, что пролежала под телом мертвой девушки порядка восьми часов.
В 2025 г. «Евровидение» проходит в швейцарском городе Базель. Конкурс пройдет 13, 15 и 17 мая.