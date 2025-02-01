В ТАСС меняют главного редактора

РБК со ссылкой на источники пишет, что должность главного редактора ТАСС займет Светлана Каражас, а Петров останется в агентстве на посту заместителя генерального директора. Один из собеседников издания рассказал, что теперь в его ведении будет в том числе GR – взаимодействие с государственными органами власти. По словам источников, документы о кадровых перестановках будут подписаны в ближайшее время.