В ТАСС меняют главного редактора
В информационном агентстве ТАСС поменяют главного редактора, сообщили источники «Ведомостей», не уточняя фамилии. При этом один из них не исключил, что Михаил Петров, занимающий сейчас пост главного редактора агентства, продолжит работать в ТАСС.
РБК со ссылкой на источники пишет, что должность главного редактора ТАСС займет Светлана Каражас, а Петров останется в агентстве на посту заместителя генерального директора. Один из собеседников издания рассказал, что теперь в его ведении будет в том числе GR – взаимодействие с государственными органами власти. По словам источников, документы о кадровых перестановках будут подписаны в ближайшее время.
Каражас работает в ТАСС с начала прошлого года. Ранее она была первым заместителем главного редактора. До этого Каражас работала в МИА «Россия сегодня», где занимала пост заместителя директора главной дирекции информации.
Петров был назначен главным редактором ТАСС летом 2019 г. Он работает в агентстве более 20 лет. Был корреспондентом кремлевского пула, а также руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.