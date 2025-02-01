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В ТАСС меняют главного редактора

Ведомости

В информационном агентстве ТАСС поменяют главного редактора, сообщили источники «Ведомостей», не уточняя фамилии. При этом один из них не исключил, что Михаил Петров, занимающий сейчас пост главного редактора агентства, продолжит работать в ТАСС.

РБК со ссылкой на источники пишет, что должность главного редактора ТАСС займет Светлана Каражас, а Петров останется в агентстве на посту заместителя генерального директора. Один из собеседников издания рассказал, что теперь в его ведении будет в том числе GR – взаимодействие с государственными органами власти. По словам источников, документы о кадровых перестановках будут подписаны в ближайшее время.

Каражас работает в ТАСС с начала прошлого года. Ранее она была первым заместителем главного редактора. До этого Каражас работала в МИА «Россия сегодня», где занимала пост заместителя директора главной дирекции информации.

Петров был назначен главным редактором ТАСС летом 2019 г. Он работает в агентстве более 20 лет. Был корреспондентом кремлевского пула, а также руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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