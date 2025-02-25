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Исполнительница Killing Me Softly Роберта Флэк скончалась на 89-м году жизни

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Американская поп- и R&B-певица, обладательница «Грэмми» Роберта Флэк, ставшая звездой в начале 1970-х благодаря хитам The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.

«Она мирно ушла из жизни в окружении своей семьи», – говорится в заявлении.

Певица и пианистка с классическим образованием обрела известность с опозданием, когда Клинт Иствуд использовал ее песню The First Time Ever I Saw Your Face в своем режиссерском дебюте 1971 г. «Сыграй мне перед смертью».

За этим хитом последовал второй – Killing Me Softly 1973 г. Обе композиции в один год получили премию «Грэмми» как «Запись года» – этот рекорд не был повторен до тех пор, пока U2 не получили такую же награду в 2001–2002 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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