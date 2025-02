Исполнительница Killing Me Softly Роберта Флэк скончалась на 89-м году жизни

Американская поп- и R&B-певица, обладательница «Грэмми» Роберта Флэк, ставшая звездой в начале 1970-х благодаря хитам The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.