Исполнительница Killing Me Softly Роберта Флэк скончалась на 89-м году жизни
Американская поп- и R&B-певица, обладательница «Грэмми» Роберта Флэк, ставшая звездой в начале 1970-х благодаря хитам The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя артистки.
«Она мирно ушла из жизни в окружении своей семьи», – говорится в заявлении.
Певица и пианистка с классическим образованием обрела известность с опозданием, когда Клинт Иствуд использовал ее песню The First Time Ever I Saw Your Face в своем режиссерском дебюте 1971 г. «Сыграй мне перед смертью».
За этим хитом последовал второй – Killing Me Softly 1973 г. Обе композиции в один год получили премию «Грэмми» как «Запись года» – этот рекорд не был повторен до тех пор, пока U2 не получили такую же награду в 2001–2002 гг.