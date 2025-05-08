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Голос Америки может продолжить работу как протрамповское СМИ

Ведомости

Американская общественная радиокомпания «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN).

Об этом на своей странице в X заявила старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ, Кэри Лэйк.

По ее словам, OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил это газете The Washington Post (WP).

Как сообщают журналисты, несмотря на решение апеляционного суда от 3 мая по приостановке предписания окружного суда от 22 апреля (о возвращении сотрудников и приостановке указа президента США Дональда Трампа по cокращению USAGM), незначительная часть (менее 20) из 1300 сотрудников, отправленных в оплачиваемый отпуск, вернулись на работу 6 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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