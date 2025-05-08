Голос Америки может продолжить работу как протрамповское СМИ
Американская общественная радиокомпания «Голос Америки» (VOA; считается в России иноагентом) будет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN).
Об этом на своей странице в X заявила старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA и другие СМИ, Кэри Лэйк.
По ее словам, OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил это газете The Washington Post (WP).
Как сообщают журналисты, несмотря на решение апеляционного суда от 3 мая по приостановке предписания окружного суда от 22 апреля (о возвращении сотрудников и приостановке указа президента США Дональда Трампа по cокращению USAGM), незначительная часть (менее 20) из 1300 сотрудников, отправленных в оплачиваемый отпуск, вернулись на работу 6 мая.