Голос Америки может продолжить работу как протрамповское СМИ

Как сообщают журналисты, несмотря на решение апеляционного суда от 3 мая по приостановке предписания окружного суда от 22 апреля (о возвращении сотрудников и приостановке указа президента США Дональда Трампа по cокращению USAGM), незначительная часть (менее 20) из 1300 сотрудников, отправленных в оплачиваемый отпуск, вернулись на работу 6 мая.