Скончалась первый замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина
Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина ушла из жизни. Перед смертью она тяжело и долго болела, сообщает «РИА Новости».
Кожина была выпускницей Московского полиграфического института. Карьеру в Агентстве печати «Новости» она начала в 1987 г. старшим бухгалтером управления делами, пройдя путь до первого заместителя гендиректора крупнейшей российской международной медиагруппы.
За профессиональные достижения Кожина получила Орден Почета, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Почетную грамоту президента России.