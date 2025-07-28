Эдди Мерфи заявил о планах выпустить отдельный мультфильм про Осла из «Шрека»
Осенью стартует работа над мультфильмом про Осла из «Шрека». Об этом актер Эдди Мерфи сообщил ScreenRant.
«У Ослика будет свой фильм, своя маленькая история о его жене-драконе и детях, которые наполовину драконы, наполовину ослики. <…> Мы займемся этим, начнем в сентябре», – сказал Мерфи.
Актер также отметил, что сейчас ведется работа над озвучкой пятой части «Шрека». Ее выход запланирован на 23 декабря 2026 г. Как и прежде, главных героев саги озвучат Майк Майерс (Шрек), Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (принцесса Фиона). Возвращение Антонио Бандераса к роли Кота в сапогах подтверждено не было.