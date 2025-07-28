Эдди Мерфи заявил о планах выпустить отдельный мультфильм про Осла из «Шрека»

Актер также отметил, что сейчас ведется работа над озвучкой пятой части «Шрека». Ее выход запланирован на 23 декабря 2026 г. Как и прежде, главных героев саги озвучат Майк Майерс (Шрек), Мерфи (Осел), Кэмерон Диас (принцесса Фиона). Возвращение Антонио Бандераса к роли Кота в сапогах подтверждено не было.