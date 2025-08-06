Интернет-издание «Спортс» запустило видеоплатформу

Онлайн-издание «Спортс» запустило собственную видеоплатформу – «Видеоспортс», рассказал «Ведомостям» его представитель. На площадке доступны прямые трансляции спортивных событий, ролики с яркими моментами из них, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции. Сервис размещен на поддомене сайта издания, на текущий момент он работает в режиме «раннего доступа», уточнил представитель «Спортса». Инвестиции в запуск площадки он не раскрыл.