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Интернет-издание «Спортс» запустило видеоплатформу

Ведомости

Онлайн-издание «Спортс» запустило собственную видеоплатформу – «Видеоспортс», рассказал «Ведомостям» его представитель. На площадке доступны прямые трансляции спортивных событий, ролики с яркими моментами из них, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции. Сервис размещен на поддомене сайта издания, на текущий момент он работает в режиме «раннего доступа», уточнил представитель «Спортса». Инвестиции в запуск площадки он не раскрыл.

Среди первых трансляций на платформе – матч квалификации Лиги чемпионов нидерландского футбольного клуба «Фейеноорд» и турецкого «Фенербахче» (6 августа; эксклюзив) и финал теннисного турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто (8 августа). Также «Видеоспортс» покажет матчи чемпионата Китая по футболу и чемпионат России по регби. Договоренности с разными правообладателями варьируются: в одних случаях платформа приобретает у них контент, в других – работает по партнерской модели и делит доходы, пояснил представитель «Спортса».

Контентными партнерами видеосервиса стали и футбольные клубы «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Рубин» и др. До конца года планируется расширить партнерский пул платформы, а также выпустить несколько оригинальных проектов, отметил гендиректор «Спортса» Евгений Коврин. Сейчас контент на «Видеоспортс» доступен бесплатно и не монетизируется, но под некоторые трансляции точечно привлекаются спонсоры, уточнили в издании: «В будущем планируется внедрение рекламной монетизации».

«Спортс» (ранее – Sports.ru) был запущен в 1998 г. В 2021 г. издание было приобретено инвестфондом основателя Faberlic Алексея Нечаева «Эскадра-капитал», сумма сделки официально не раскрывалась. На текущий момент единственным владельцем ООО «Спортс.ру» (юрлицо издания) является АО «Альтаир медиа», следует из данных ЕГРЮЛ. Выручка указанного юрлица в прошлом году составила 2,2 млрд руб., а чистая прибыль – 853,4 млн руб., указано в его отчетности по РСБУ.

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