Путин приветствовал участников молодежного медиафорума «Шум»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил приветствия участникам молодежного форума «Шум». Это следует из информации на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», – говорится в приветствии.

Глава государства заявил, что именно от компетенции и гражданской позиции работающих в СМИ участников форума зависит «объективное освещение жизни нашей страны», ее истории, достижений и в целом «правдивый образ России в мире». 

«Ваша профессиональная деятельность призвана служить консолидации нашего многонационального народа, воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, взаимной поддержки и товарищества, сопричастности к судьбе Отечества», – добавил он.

Молодежный образовательный форум «Шум» от «Росмолодежь.Форумы» проходит с 12 августа по 14 сентября в Калининградской области. Он объединит 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов со всей России и из зарубежных стран.

В рамках форума организуют образовательные заезды. В этом году их планируется четыре: «Шум.Медиацентр» (посвящен работе действующих медиакоманд из сферы молодежной политики и образования), «Шум.Эксперименты» (для молодых медийщиков от 14 до 17 лет), «Шум.Профессии» (посвящен развитию ключевых профессий в сфере медиа и журналистики), «Шум.Сообщество» (для партнеров, экспертов и участников программ центра «Шум»).

