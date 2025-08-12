Путин приветствовал участников молодежного медиафорума «Шум»

В рамках форума организуют образовательные заезды. В этом году их планируется четыре: «Шум.Медиацентр» (посвящен работе действующих медиакоманд из сферы молодежной политики и образования), «Шум.Эксперименты» (для молодых медийщиков от 14 до 17 лет), «Шум.Профессии» (посвящен развитию ключевых профессий в сфере медиа и журналистики), «Шум.Сообщество» (для партнеров, экспертов и участников программ центра «Шум»).