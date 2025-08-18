MSNBC сменит название на MS NOW после выделения в отдельную компанию
Политический телеканал MSNBC готовится к смене бренда в рамках выделения ряда медийных активов Comcast Corp. в отдельную компанию Versant. Об этом пишет Bloomberg.
Гендиректор Versant Марк Лазарус сообщил сотрудникам, что канал получит новое название – My Source News, Opinion and the World (MS NOW). По его словам, вместе с ребрендингом изменятся логотипы, включая CNBC, из которых уберут символ павлина, традиционно связанный с NBC. Изменения вступят в силу ближе к завершению разделения, намеченного на конец года.
Президент MSNBC Ребекка Кутлер подчеркнула, что компания вложит средства в маркетинговую кампанию для продвижения нового бренда. «Хотя наше имя изменится, кто мы есть и что мы делаем – останется прежним», – заявила она.
Comcast при этом сохранит под NBCUniversal телеканал NBC, стриминговый сервис Peacock и канал Bravo.
Аналогичные шаги предпринимают и другие медиакомпании: в июне Warner Bros. Discovery объявила о разделении кабельных каналов и бизнеса в сфере стриминга и кино, напоминает Bloomberg.