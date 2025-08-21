Газета
Медиа

Рэпер Lil Nas X задержан в Лос-Анджелесе из-за странного поведения

Ведомости

Рэпера Lil Nas X задержали в Лос-Анджелесе, когда он шел по улице в одном нижнем белье и ковбойских сапогах. Полицейские передали музыканта медикам, предположив, что у него могла произойти передозировка наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, ранним утром 21 августа артист бродил по бульвару Вентура почти обнаженным, на голову он надел оранжевый дорожный конус. Очевидцы посчитали происходящее подозрительным и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили музыканта, идущего по середине дороги. Когда Lil Nas X попытался наброситься на полицейских, его задержали и заковали в наручники. После этого рэпера передали врачам скорой помощи и доставили в больницу.

По информации TMZ, артист продолжает находиться под наблюдением медиков. Источники в полиции уточняют, что он может по-прежнему оставаться под следствием.

