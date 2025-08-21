Рэпер Lil Nas X задержан в Лос-Анджелесе из-за странного поведения

Рэпера Lil Nas X задержали в Лос-Анджелесе, когда он шел по улице в одном нижнем белье и ковбойских сапогах. Полицейские передали музыканта медикам, предположив, что у него могла произойти передозировка наркотиками. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.