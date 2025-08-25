Вуди Аллен заявил о готовности снять фильм в России
Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что задумается над съемками своего нового фильма в России, если такое предложение поступит. Об этом он заявил на открытии Московской международной недели кино. Его слова передает «Абзац».
«Пока запросов нет – съемок не будет. Но мне очень нравится русское кино, в дальнейшем планирую создать картины и в России», – сказал Аллен.
Режиссер также выразил мнение о том, что Голливуду необходимо сотрудничать с российским кино.
Аллен принял участие в Московской международной неделе кино 24 августа. Он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Встречу с ним провел режиссер Федор Бондарчук. Аллен выразил восхищение российским кинематографом, особо отметив картину «Война и мир».