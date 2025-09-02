Младший сын Алена Делона намерен оспорить завещание актера в суде
Младший сын Алена Делона намерен оспорить завещание актера в судебном порядке. Ален-Фабьен Делон подал иск в Гражданский суд Парижа с требованием аннулировать последнюю волю своего отца, сообщает RTL со ссылкой на источники.
Слушание назначено на 9 марта 2026 г. По данным RTL, младший сын актера требует отменить завещание от 24 ноября 2022 г., а также пожертвование от 22 февраля 2023 г., сделанное в пользу его сестры Аннушки Делон.
Адвокат Алена-Фабьена утверждает, что на момент составления документов Ален Делон не обладал достаточной ясностью ума. По его словам, о существовании этих актов его сын узнал лишь после смерти отца.
Ален Делон умер 18 августа 2024 г. Согласно завещанию, половина состояния актера должна достаться его дочери, а остальная часть – в равных долях сыновьям. Состояние Делона оценивается примерно в 50 млн евро, при этом наследникам уже пришлось выплатить около 20 млн евро налогов.