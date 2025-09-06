«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм Джармуша

Лауреат премии «Горизонты» за лучшую режиссуру Анупарна Рой (фильм «Песни забытых деревьев») завершила свою речь на фестивале призывом к солидарности в связи с «катастрофическими событиями в Палестине». «Каждый ребенок заслуживает мира, свободы и освобождения, и Палестина не является исключением», – сказала она.