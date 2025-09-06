«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм Джармуша
Фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» о трех разных семьях и их отношениях получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, сообщает Variety.
Картина тунисского режиссера Каутера Бен Хании «Голос Хинд Раджаб» о конфликте в Газе получила «Серебряного льва», заняв второе место. Фильм рассказывает о попытке спасти шестилетнюю девочку от пулевого ранения в городе Газа в январе 2024 г. В фильме использована настоящая аудиозапись ее звонка в палестинское общество «Красный Полумесяц», отмечает AP.
Бенни Сэфди был признан лучшим режиссером фильма «Сокрушительная машина».
Лауреат премии «Горизонты» за лучшую режиссуру Анупарна Рой (фильм «Песни забытых деревьев») завершила свою речь на фестивале призывом к солидарности в связи с «катастрофическими событиями в Палестине». «Каждый ребенок заслуживает мира, свободы и освобождения, и Палестина не является исключением», – сказала она.
Победу в номинации «Лучшая актриса» получила китаянка Синь Чжилэй из драмы Цай Шанцзюня «Солнце восходит над нами», премьера которой состоялась в последний день фестиваля.
Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Тони Сервилло за главную роль в фильме Паоло Соррентино «Грация». Он выделил председателя жюри Александра Пэйна как режиссера, которым восхищался на протяжении многих лет, а затем упомянул Палестину в своих словах о человеческом достоинстве.
Венецианский фестиваль прошел в Италии в 82 раз. В числе судей – французский режиссер Стефан Бризе, бразильская актриса Фернанда Торрес, иранский режиссер Мохаммад Расулоф, китайская актриса Чжао Тао, итальянский режиссер Маура Дельперо, румынский режиссер Кристиан Мунджиу.