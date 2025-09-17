Михаил Горфиль занял пост директора по стратегии МТС Медиа

В новой роли Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии МТС Медиа, включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации и новые модели монетизации. Генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова отметила, что опыт Горфиля поможет эффективнее масштабировать и монетизировать бизнес.