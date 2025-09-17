Газета
Карьера

Михаил Горфиль занял пост директора по стратегии МТС Медиа

Ведомости

Холдинг МТС Медиа, управляющий развлекательными бизнесами экосистемы МТС, объявил о назначении Михаила Горфиля на должность директора по стратегии. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба холдинга.

Ранее Горфиль занимал позицию директора по стратегии нефинансовых сервисов экосистемы Сбер, где курировал разработку стратегий для сервисов в сфере развлечений и e-commerce.

В новой роли Горфиль будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии МТС Медиа, включая развитие продуктов на основе анализа данных, внедрение персонализации и новые модели монетизации. Генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова отметила, что опыт Горфиля поможет эффективнее масштабировать и монетизировать бизнес.

МТС Медиа объединяет такие сервисы, как онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис «Строки», стриминг «МТС Музыка», студию KIONFILM и другие активы в сфере развлечений.

