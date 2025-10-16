Bloomberg: Warner Bros присоединяется к гонке по развитию корейских дорам

В рамках соглашения стриминговый сервис CJ ENM TVING получит выделенный раздел на платформе HBO Max в 17 азиатских странах. Партнерство расширит международное присутствие корейского сервиса и укрепит позиции Warner в регионе. Для CJ ENM, крупнейшего производителя корейских драм, сделка станет важным шагом в глобальной экспансии. Компания известна такими хитами, как The Glory и Queen of Tears, но ее собственный сервис TVING пока не смог получить прибыль от бума корейского контента.