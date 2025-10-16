Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Bloomberg: Warner Bros присоединяется к гонке по развитию корейских дорам

Ведомости

Американский медиагигант Warner Bros Discovery заключил стратегическое партнерство с южнокорейской компанией CJ ENM для производства оригинального контента. Это позволит Warner нарастить присутствие в Азии и составить конкуренцию лидерам рынка Netflix и Disney, сообщил Bloomberg.

В рамках соглашения стриминговый сервис CJ ENM TVING получит выделенный раздел на платформе HBO Max в 17 азиатских странах. Партнерство расширит международное присутствие корейского сервиса и укрепит позиции Warner в регионе. Для CJ ENM, крупнейшего производителя корейских драм, сделка станет важным шагом в глобальной экспансии. Компания известна такими хитами, как The Glory и Queen of Tears, но ее собственный сервис TVING пока не смог получить прибыль от бума корейского контента.

TVING также планирует объединиться с конкурентом Wavve для создания крупнейшей стриминговой платформы Южной Кореи. Объединенный сервис будет насчитывать около 10 млн активных пользователей в месяц.

Партнерство с Warner позволит CJ ENM вывести свой контент на международную аудиторию через платформу HBO Max. Это сотрудничество отражает растущую глобальную популярность корейских сериалов и фильмов, пояснил Bloomberg.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте