Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов

Ведомости

Актёр театра и кино Иван Безбородов, известный зрителям по роли фокусника Сергея Николаева в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

Согласно опубликованным данным, смерть артиста наступила в сентябре 2025 г., однако обстоятельства его кончины не уточняются.

Иван Безбородов окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в 2008 г. и с 2007 г. служил в Малом драматическом театре – Театре Европы.

На экране актер дебютировал в проекте «Дорожный патруль – 2», после чего снялся в ряде фильмов и сериалов. Помимо «Улиц разбитых фонарей», он сыграл роли в восьми киноработах и девяти телевизионных проектах.

