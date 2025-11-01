В «ГЭС-2» подтвердили отмену участия издательств и авторов в книжной ярмарке

Седакова в соцсетях заявила, что ее участие отменяется после сообщений патриотических блогеров. Писательница и культуролог Валерия Косякова сообщила, что выступления отменены по причинам «(не)безопасности». С отменой столкнулось и издательство Individuum. «Ровно за час до старта ярмарки в "ГЭС-2" организаторы попросили нас срочно убрать все вещи со стенда», – следует из сообщения издательства.