В «ГЭС-2» подтвердили отмену участия издательств и авторов в книжной ярмарке

В «ГЭС-2» подтвердили отмену участия издательств и авторов в книжной ярмаркеРешение принято по «программным и организационным причинам»
Участие ряда издательств и авторов в книжной ярмарке «ГЭС-2» отменено по «программным и организационным причинам». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель дома культуры.
«По программным и организационным причинам участие ряда издательств и авторов в книжном фестивале не состоится», – заявили в «ГЭС-2», призвав следить за обновлениями программы на сайте институции. Как сообщили в «ГЭС-2», решение было принято внутри команды проекта.
31 октября писатели и деятели культуры сообщили об отмене их выступлений на книжном фестивале в «ГЭС-2». Из анонса события были удалены имена Майи Кучерской, Ольги Седаковой, Евы Меркачевой, Ирины Прохоровой, Михаила Айзенберга и др., обратил внимание «Москвич Mag».
Седакова в соцсетях заявила, что ее участие отменяется после сообщений патриотических блогеров. Писательница и культуролог Валерия Косякова сообщила, что выступления отменены по причинам «(не)безопасности». С отменой столкнулось и издательство Individuum. «Ровно за час до старта ярмарки в "ГЭС-2" организаторы попросили нас срочно убрать все вещи со стенда», – следует из сообщения издательства.
Книжный фестиваль в «ГЭС-2» пройдет с 1 по 3 ноября. На нем выступят писатели, поэты, иллюстраторы, чтецы аудиокниг и издатели. Кураторами ярмарки стали Сергей Сдобнов и Арина Хохлова.