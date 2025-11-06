Газета
Актер Иэн Маккеллен вернется к роли Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Ведомости

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что сыграет роль Гэндальфа в четвертом фильме «Властелина кольца» – «Охота на Голлума», пишет Mirror.

«В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и немного повторить Гэндальфа. Я не собираюсь сбавлять обороты», – сказал он.

Актеру в этом году исполнилось 86 лет. Премьера спин-оффа «Властелина кольца» намечена на декабрь 2027 г. Режиссером выступит британский актер Энди Серкис, исполняющий роль Голлума.

18 июня 2024 г. Маккеллен упал со сцены театра Ноэля Кауарда в Лондоне, сообщало Sky News. Его госпитализировали с травмами шеи и запястья. Актер рассказал, что даже усердная работа над фильмом не так тяжела, как работа в театре. По его словам, она даже близко не такая опасная.

