Жаров: доходы Rutube от рекламы в 2025 году превысят 2,2 млрд рублей
Доходы от рекламной модели видеоплатформы Rutube по итогам 2025 г. превысят 2,2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, в 2026 г. эта цифра, согласно расчетам холдинга, увеличится кратно: ожидается ее 5–10-кратный рост.
Жаров отметил, что направление цифровой рекламы пока находится в стадии развития, поскольку рекламодатели только привыкают к новой платформе. При этом он выразил уверенность в перспективах бурно развивающейся платформы. Согласно прогнозам, в течение 5–7 лет и Rutube, и онлайн-кинотеатр Premier должны стать самоокупаемыми.
На более краткосрочную перспективу – до конца 2027 г. – поставлена задача, чтобы Rutube и Premier генерировали настолько малый убыток, чтобы он полностью компенсировался за счет доходов основного бизнеса. Эти доходы, как ожидается, начнут снижаться начиная с 2027 г.
В июне Жаров говорил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г. Бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр станет работать под названием Rutube Premier. Он отмечал, что процесс объединения трех платформ под брендом Rutube идет два года.