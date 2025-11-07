Жаров: доходы Rutube от рекламы в 2025 году превысят 2,2 млрд рублей

В июне Жаров говорил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy будут объединены в единую цифровую платформу в первом полугодии 2026 г. Бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр станет работать под названием Rutube Premier. Он отмечал, что процесс объединения трех платформ под брендом Rutube идет два года.