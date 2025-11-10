Газета
Умерла звезда сериала «Династия» Бетти Харфорд

Ведомости
Кадр из сериала «Династия»
Кадр из сериала «Династия» / АВС

Актриса Бетти Харфорд, известная по ролям в сериале «Династия» и фильме «Бумажная погоня», скончалась в возрасте 98 лет. О ее смерти сообщила подруга актрисы Венди Митчелл, пишет Variety.

Харфорд сыграла секретаршу профессора Кингсфилда в драме «Бумажная погоня». Наибольшую известность ей принесла роль экономки Хильды Гуннерсон в саге «Династия», которую она исполняла на протяжении девяти лет.

Актриса родилась в Нью-Йорке и начала карьеру в 1950-х гг. на радио. Она снималась в таких знаковых проектах, как «Театр Альфреда Хичкока», «Сумеречная зона» и «Доктор Килдейр». Ее фильмография включает роли в картинах «Спартак», «Китайский синдром» и «Дикий и невинный». Харфорд была замужем за скульптором Оливером Эндрюсом, а затем за актером Алеком де Назоди. После себя она оставила сына и двух внуков.

