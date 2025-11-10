Умерла звезда сериала «Династия» Бетти Харфорд

Актриса родилась в Нью-Йорке и начала карьеру в 1950-х гг. на радио. Она снималась в таких знаковых проектах, как «Театр Альфреда Хичкока», «Сумеречная зона» и «Доктор Килдейр». Ее фильмография включает роли в картинах «Спартак», «Китайский синдром» и «Дикий и невинный». Харфорд была замужем за скульптором Оливером Эндрюсом, а затем за актером Алеком де Назоди. После себя она оставила сына и двух внуков.