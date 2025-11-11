РСПП предложил внедрить стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе

Участники также обсудили механизмы господдержки российских производителей контента. Гореславский подчеркнул, что Россия нуждается в комплексных инструментах поддержки контент-мейкеров, которые должны сочетать финансовые, инфраструктурные и образовательные меры, а также предусматривать продвижение национального контента на международных площадках. Он отметил, что в мире существует широкий опыт развития креативных индустрий, где через кино, сериалы, игры и цифровые медиа транслируются национальные ценности и культурные смыслы.