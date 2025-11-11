РСПП предложил внедрить стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил внедрение нового стандарта, определяющего, как традиционные духовно-нравственные ценности должны отражаться в рекламной индустрии. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.
Заседание прошло под председательством генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского. Он напомнил, что стандарт был подготовлен по поручению президента Владимира Путина и направлен на внедрение традиционных ценностей в рекламную практику. По его словам, реклама формирует значительную долю контента, который ежедневно видят миллионы россиян, поэтому важно определить механизмы внедрения новых принципов на уровне компаний.
Председатель рабочей группы комиссии Марина Ким отметила, что большинство участников поддержали документ, однако отдельные положения требуют уточнения. В качестве пилотного проекта предложено разработать методологию оценки ценности «Крепкая семья», чтобы протестировать применение стандарта на практике.
Участники также обсудили механизмы господдержки российских производителей контента. Гореславский подчеркнул, что Россия нуждается в комплексных инструментах поддержки контент-мейкеров, которые должны сочетать финансовые, инфраструктурные и образовательные меры, а также предусматривать продвижение национального контента на международных площадках. Он отметил, что в мире существует широкий опыт развития креативных индустрий, где через кино, сериалы, игры и цифровые медиа транслируются национальные ценности и культурные смыслы.
Директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что обеспечение суверенитета в цифровой среде не означает изоляции, а подразумевает создание конкурентных условий для отечественных медиаплатформ, редакций и продюсерских центров. По его словам, инвестиции в контент являются важной частью информационного суверенитета страны.
По итогам обсуждения участники предложили направить в правительство предложения по налоговым льготам для ИП в сфере креативных индустрий. Отмечалось, что предстоящее повышение налогов может особенно затронуть кинопроизводство, геймдев, анимацию и другие технологические направления. Гореславский поручил членам комиссии подготовить конкретные предложения и статистические данные, подтверждающие необходимость поддержки ИП в этой сфере.